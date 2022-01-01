Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров уходит в отставку Исполнять обязанности главы ведомства назначат Артёма Габдрахманова Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Константин Долгановский

Глава краевого минстроя Андрей Колмогоров уходит в отставку. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

С понедельника, 23 января, исполнять обязанности министра строительства Прикамья будет главный архитектор Прикамья, замминистр регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Артём Габдрахманов.

Андрей Колмогоров занимал пост главы минстроя с 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя УКС Пермского края.

В ноябре 2021 года Артём Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года.





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