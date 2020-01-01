Елена Синица Выбран главный архитектор Пермского края Эту должность займёт Артём Габдрахманов Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 3 ноября, прошло заседание комиссии по подведению итогов конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что отбор кандидатур проходил в два этапа. Сначала участники проходили тестирование, а также представляли конкурсные работы. Кандидаты должны были создать проект документа на тему «Программа по формированию вектора устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края».





Победителем конкурса стал директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артем Габдрахманов.





Отмечается, что главный архитектор Прикамья также будет занимать должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. В частности, он будет оказывать экспертную, аналитическую и консультативную поддержку губернатору в сфере градостроительства и архитектуры.





Также в обязанности главного архитектора будет входить участие в реализации госполитики в сфере градостроительства и архитектуры, осуществление систематизации нормативов градостроительного проектирования, координация работы по формированию облика городов, городских и сельских поселений, участие в разработке архитектурных концепций, организации и проведении семинаров, конференций, выставок, архитектурных конкурсов, направленных на совершенствование облика архитектурной среды региона.





Другие участники конкурса на соискание должности архитектора будут включены в кадровый резерв Пермского края.

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