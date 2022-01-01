Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший глава минстроя Прикамья переезжает в Москву Андрей Колмогоров высоко оценил результаты своей работы в министерской должности Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», причиной отставки Андрея Колмогорова с поста главы краевого минстроя мог стать его переезд в Москву на новую должность. На новую работу в столице устраивается и его супруга Диана Колмогорова, которая в ноябре 2022 года покинула пост директора Благотворительного фонда им. Дягилева — в этой должности её сменила Ангелина Макиенко.

Комментируя своё увольнение для «Нового компаньона», Андрей Колмогоров сказал, что уходит «на подъёме».

Андрей Колмогоров, экс-министр строительства Пермского края:

— Я за три года показал самую большую динамику развития. Исполнение адресной инвестиционной программы — 96% (почти 14 млрд руб.). Такого не было никогда в истории Пермского края. Ввод жилья — 1,985 млн кв. м — рекорд тоже исторический. «Аварийки» в этом году расселено почти 130 тыс. кв. м. Тоже пока рекорд. 2022 год — звёздный год минстроя края.

По поводу своих перспектив экс-министр сообщил: «Впереди новые горизонты».

Напомним, ранее в пресс-службе минстроя сообщили об уходе в отставку Андрея Коломогорова. Исполнять обязанности главы ведомства с 23 января будет Артём Габдрахманов.





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