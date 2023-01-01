Елена Синица Назначен первый замминистра строительства Пермского края Пост занял Михаил Сарвилин Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Первым заместителем министра строительства Пермского края назначен Михаил Сарвилин. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

Сарвилин приступил к своим обязанностям сегодня, 6 марта.

В своей должности он будет курировать реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части завершения строительства м/р Любимов в Березниках, говорят в минстрое.





Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарёв приступил к работе в должности первого заместителя главы администрации Березников. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства.









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