Елена Синица
Назначен первый замминистра строительства Пермского края
Пост занял Михаил Сарвилин
Поделиться
Твитнуть
Первым заместителем министра строительства Пермского края назначен Михаил Сарвилин. Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.
Сарвилин приступил к своим обязанностям сегодня, 6 марта.
В своей должности он будет курировать реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части завершения строительства м/р Любимов в Березниках, говорят в минстрое.
Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарёв приступил к работе в должности первого заместителя главы администрации Березников. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть