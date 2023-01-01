Бывший первый замглавы краевого минстроя трудоустроился в администрацию Березников Александр Пономарёв занял пост первого заместителя мэра Поделиться Твитнуть

Александр Пономарёв

В понедельник, 6 марта, бывший первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарёв приступил к работе в должности первого заместителя главы администрации Березников. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Березников Алексей Казаченко.

«Принято первое кадровое решение. Александр Евгеньевич — опытный управленец. Умеет взаимодействовать с ресурсными организациями. Ранее был первым заместителем министра строительства Пермского края. Верю в командную работу на благо горожан», — написал он.

Напомним, 13 февраля депутаты Березниковской городской думы на внеочередном заседании выбрали нового главу города. Им стал директор ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. В ходе своего выступления перед конкурсной комиссией Казаченко заявил о своей сверхзадаче — сделать Березники городом, в котором хочется жить и работать.

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