Максим Артамонов Новым главой Березников избран Алексей Казаченко За него проголосовали 24 депутата гордумы Поделиться Твитнуть

Депутаты Березниковской городской думы на внеочередном заседании выбрали нового главу города. Им стал директор ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. За него проголосовали 24 депутата, за его основного конкурента Алексея Пегушина — один. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Процедура избрания нового руководителя Березников проходила в виде конкурса, на который изначальной заявились пять кандидатов.

В ходе своего выступления перед конкурсной комиссией Казаченко заявил о своей сверхзадаче — сделать Березники городом, в котором хочется жить и работать. Также он пообещал «устранить провалы в коммуникациях», заняться детской больницей и кинотеатром «Авангард». Казаченко считает, что «из каждого чайника и утюга должно звучать: «Березники — это круто!». Его инаугурация состоится 21 февраля.

Казаченко работал директором «Страховой медицинской компании РЕСО-Мед», после этого перешёл на работу в краевой минздрав на должность замминистра. В 2019 году, после ухода из минздрава, стал директором «Центра организации закупок».

На прошлой неделе, 8 февраля, конкурсная комиссия направила в местную думу решение о представлении двух кандидатов на должность главы Березников — депутата Березниковской городской думы, старшего тренера Ассоциации БК «Калий-Баскет» Алексея Пегушина и директора ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексея Казаченко. Второй считается ставленником краевых властей.

Всего документы для участия в конкурсе подали пять кандидатов: кроме Казаченко и Пегушина, бывший вице-мэр Алексей Якин, спецкор АНО «Боевой путь» Олег Наумов и бывший замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев. Первым комиссия «забраковала» Зубарева.

Напомним, решение провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации Березников было принято на заседании Березниковской городской думы в конце декабря прошлого года. Это решение связано с досрочным прекращением полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.

Светлаков проработал руководителем муниципалитета менее двух лет и объяснил уход с должности желанием проводить больше времени с семьей. Однако СМИ писали, что уход Светлакова может быть связан с уголовным преследованием.

Временно исполняющим полномочия руководителя Березников был назначен замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарёв, который руководит территорией до проведения конкурса.

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