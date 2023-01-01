Максим Артамонов
Количество кандидатов на пост мэра Березников сократилось до четырёх
Конкурсная комиссия "забраковала" Максима Зубарева
По результатам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Березники — главы администрации принято решение допустить к участию в конкурсе четырёх кандидатов: Алексея Якина, Олега Наумова, Алексея Пегушина и Алексея Казаченко. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Следующий этап состоится 8 февраля. По его итогам комиссия определит двух основных кандидатов. Их имена представят депутатам местной Думы для избрания нового главы.
Напомним, 27 января документы для участия в конкурсе подали пять кандидатов: руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, бывший вице-мэр Алексей Якин, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-баскет» Алексей Пегушин, спецкор АНО «Боевой путь» Олег Наумов, бывший замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев.
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