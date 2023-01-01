Максим Артамонов Количество кандидатов на пост мэра Березников сократилось до четырёх Конкурсная комиссия "забраковала" Максима Зубарева Поделиться Твитнуть

Панорама Березников

Игорь Катаев

По результатам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Березники — главы администрации принято решение допустить к участию в конкурсе четырёх кандидатов: Алексея Якина, Олега Наумова, Алексея Пегушина и Алексея Казаченко. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Следующий этап состоится 8 февраля. По его итогам комиссия определит двух основных кандидатов. Их имена представят депутатам местной Думы для избрания нового главы.

Напомним, 27 января документы для участия в конкурсе подали пять кандидатов: руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, бывший вице-мэр Алексей Якин, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-баскет» Алексей Пегушин, спецкор АНО «Боевой путь» Олег Наумов, бывший замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев.

Основным претендентом на пост считается Алексей Казаченко. Его кандидатуру поддерживают краевые власти.





В середине августа прошлого года на внеочередном заседании Березниковской городской думы депутаты приняли решение об отставке главы Березников — Константина Светлакова. Его полномочия были прекращены досрочно. Как сообщили в пресс-службе гордумы, Светлаков написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Однако СМИ писали, что уход Светлакова может быть связан с уголовным преследованием.





Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета был назначен заместитель главы администрации Михаил Шинкарёв.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.