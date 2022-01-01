Глава Березников Константин Светлаков досрочно прекратил свои полномочия Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета назначен Михаил Шинкарев Поделиться Твитнуть

Константин Светлаков

Константин Долгановский

В понедельник, 15 августа, на внеочередном заседании Березниковской городской думы депутаты приняли решение об отставке главы города Березники — главы администрации города Березники Константина Светлакова.

Его полномочия прекращены досрочно. Как сообщили в пресс-службе гордумы, Светлаков написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета назначен заместителя главы администрации Михаил Шинкарев.

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