«Фамилия главы уже известна» Определились кандидаты на пост мэра Березников Поделиться Твитнуть

Панорама г. Березники

newsko.ru

В Березниках завершился приём заявок на участие в конкурсе по выборам мэра главы города, который состоится 8 февраля. Свои заявки подтвердили пять кандидатов. Подать документы на участие можно было с 27 декабря 2022 года по 27 января.

В числе заявившихся претендентов на пост главы города — руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, бывший вице-мэр Алексей Якин, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-баскет» Алексей Пегушин, спецкор АНО «Боевой путь» Олег Наумов, бывший замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев. Основным претендентом на пост считается Алексей Казаченко. Его кандидатуру поддерживают краевые власти.

Решение провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации Березников было принято на заседании Березниковской городской думы в конце декабря прошлого года. Это решение связано с досрочным прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года. Светлаков проработал руководителем муниципалитета менее двух лет и объяснил уход с должности желанием проводить больше времени с семьёй. Однако СМИ писали, что уход Светлакова может быть связан с уголовным преследованием.

Временно исполняющим полномочия руководителя Березников был назначен замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарёв, который руководит территорией до проведения конкурса.

Политтехнолог Людмила Ознобишина отмечает, что на этих выборах есть три интересных кандидата: фаворит краевых властей Алексей Казаченко, возможно, «технический» кандидат Алексей Пегушин, а также Максим Зубарев.

«Для многих стало неожиданным участие пары кандидатов, чей жизненный путь связан с Александровском: бывшего вице-мэра Алексея Якина и спецкора АНО «Боевой путь» Олега Наумова, — говорит Ознобишина. — Последние два кандидата заявились уже не только с целью напомнить о себе. Возможно, в этом участии есть политические причины. Демонстрация политической позиции, тестирование депутатского корпуса на монолитность. В общем, пока публично кандидаты не заявили о своих мотивах, можно только выдвигать различные версии. И эта закрытость, отсутствие публичной позиции, какого-то отношения к конкурсу, к городскому округу в СМИ — это не совсем оправданно. Не хватает открытости кандидатов».

Смысл участия в конкурсе Максима Зубарева политтехнолог видит в том, что у него есть опыт муниципальной службы, и, возможно, таким образом, он напоминает о себе, о своем управленческом потенциале и компетенциях, чтобы поработать в команде нового главы.

«Вспомним схему назначения главы Перми: Эдуард Хайруллин, нынешний первый зам у Алексея Дёмкина, тоже принимал участие в конкурсе в качестве спарринг-партнёра», — пояснила Ознобишина.

Она также напомнила, что представители администрации губернатора составляют половину конкурсной комиссии. Как правило, председатель комиссии с правом решающего голоса также представляет интересы краевых властей. Затем решение комиссии подтверждает дума.

«В Березниках дума в принципе монолитна, контрольный пакет у «Единой России», которую представляют сотрудники разных промпредприятий и дружественных социальных организаций. Поэтому, скорее всего, если в обозначенной ранее кандидатуре Казаченко уверены, то фамилия главы уже известна», — считает Ознобишина.

Политтехнолог, управляющий партнёр консалтинговой группы «Первый советник» Константин Труфанов считает, что конкурс на должность главы второго по численности города края — важнейшее кадровое решение. Именно этим, по его мнению, объясняется некоторая пауза, которую взяли краевые власти после отставки предыдущего главы Березников Светлакова.

Очевидно, что кандидатура Казаченко устраивает и край, и калийщиков, и других городских игроков. Без поддержки со стороны края, без консультаций с теми, кто определяет внутреннюю политику в городе, вряд ли стоит рассчитывать на победу.

Труфанов обратил внимание на то, что за последние годы в регионе было несколько конфликтных ситуаций, связанных с определением руководителей муниципалитетов, и не всегда их удавалось легко разрешить. Поэтому относительно будущего главы Березников люди, принимающие решения, не стали спешить, действовали по принципу «семь раз отмерь — один отрежь».

«Думаю, Казаченко уверенно победит в конкурсе. В его пользу говорит не только поддержка края, но и серьёзный опыт работы в самых разных сферах — от правоохранительных органов до здравоохранения. Что касается остальных кандидатов, то практически все они имеют то или иное отношение к Березникам. Кто-то действующий местный депутат, кто-то бывший местный чиновник. Впрочем, былые заслуги, даже у тех, у кого они были, вряд ли сильно им помогут», — отмечает эксперт.

По его словам, у половины из оставшихся кандидатов уже был шанс проявить себя на руководящих постах.

«Их история хождения во власть не всегда заканчивалась успешно. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли им уготована судьба быть кем-то большим, чем статистом в этом конкурсе», — пояснил Труфанов.

Политтехнолог, бывший глава Краснокамска Виктор Соколов обратил внимание на два нюанса. Во-первых, Березники и Соликамск — это территории «Уралкалия», и он закрывает их, в том числе, за счёт депутатов Заксобрания. И если край подбирает какого-то человека, то «Уралкалий» «присутствует в этом процессе через депутатов, но в исполнительные органы власти предприятие заходить не готово». Во-вторых, по его словам, в северных городах края для кандидата на тот или иной руководящий пост очень важна местная история.

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