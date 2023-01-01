Елена Синица Первый замминистра краевого минстроя Александр Пономарёв покидает должность Его последний рабочий день — 6 февраля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 6 февраля, последний рабочий день первого замминистра краевого министерства строительства Александра Пономарёва. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минстроя.

«Александр Евгеньевич решил уйти с государственной службы и рассматривает другие предложения о работе. Заявление об уходе было подано ещё до ухода с должности Андрея Колмогорова и назначения министром строительства Артёма Габдрахманова», — сказали в ведомстве.

В минстрое также добавили, что до сегодняшнего дня Александр Пономарёв находился в отпуске. Пост первого заместителя министра строительства пока остаётся вакантным.

Напомним, с 23 января Артём Габдрахманов стал министром строительства Пермского края, сменив на этом посту Андрея Колмогорова.

В ноябре 2021 года Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года.

Бывший глава регионального минстроя Андрей Колмогоров решил переехать в Москву, где устраивается на работу и его супруга Диана Колмогорова, которая в ноябре 2022 года покинула пост директора Благотворительного фонда им. Дягилева — в этой должности её сменила Ангелина Макиенко.

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