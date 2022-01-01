Максим Артамонов Губернатор Прикамья поставил перед новым главой минстроя «амбициозные задачи» Артёма Габдрахманова представили на заседании правительства Поделиться Твитнуть

Во время заседания краевого правительства 25 января губернатор Дмитрий Махонин представил нового и.о. министра строительства региона Артёма Габдрахманова. Главе регионального минстроя поручено выполнять планы по стройке общественных объектов и жилья. По мнению губернатора, у Пермского края в этой сфере стоят «амбициозные задачи».

Махонин пояснил, что сейчас основные направления работы минстроя Прикамья — увеличение объёмов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов, улучшение работы по исполнению адресной инвестиционной программы, расселение ветхого и аварийного жилья, а также решение проблем обманутых дольщиков.

«И здесь важны не цифры в рамках освоения денежных средств, а именно реализация в виде построенных объектов», — пояснил чиновник.

Напомним, с 23 января Артём Габдрахманов стал и.о. министра строительства Пермского края, сменив на этом посту Андрея Колмогорова.

В ноябре 2021 года Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года.

Бывший глава регионального минстроя Андрей Колмогоров решил переехать в Москву, где устраивается на работу и его супруга Диана Колмогорова, которая в ноябре 2022 года покинула пост директора Благотворительного фонда им. Дягилева — в этой должности её сменила Ангелина Макиенко.

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