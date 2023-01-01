Максим Артамонов В Перми депутатов начнут лишать мандатов за прогулы В Уставе города новая норма может появиться в июне Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту поддержал внесение изменений в Устав города. С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета Василий Кузнецов.

Депутат рассказал, что изменения необходимы для приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Речь идёт о принятом 9 февраля ФЗ № 12, который установил новые основания досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования.

В законе говорится о том, что в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех собраниях представительного органа муниципалитета в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются.

Это положение предлагается внести в п. 3 ст. 39 Устава города Перми.

«Проект решения был предварительно согласован с прокуратурой, администрацией и Контрольно-счётной палатой Перми. Проведение публичных слушаний по данному вопросу не требуется. Предлагаю, коллеги, воспользоваться правом нормотворческой инициативы и внести представленный проект решения на рассмотрение Пермской городской думы в июне текущего года», — сообщил Кузнецов.

Депутата Сергея Медведева заинтересовала формулировка «уважительная причина».

«То есть человек может полгода в коме находиться — это уважительная причина?» — поинтересовался депутат.

«Кома — уважительная причина, да», — подтвердил Кузнецов.

Сергей Медведев также задал вопрос по поводу предлагаемого срока, потому что не всегда в течение шести месяцев могут состояться шесть заседаний думы — например, так происходит летом.

«Если в течение шести месяцев происходит пять заседаний, мы считаем, что срок истёк, и эта кандидатура "встаёт на вылет». Если представить ретроспективу, то если бы эта норма была чуть раньше введена, мы бы избежали целой массы различных нюансов, которые нам с вам пришлось преодолеть», — сказал Кузнецов, не пояснив, о каких именно нюансах речь.

Напомним, 16 ноября прошлого года стало известно, что депутат Пермской городской думы Сергей Захаров пропустил шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине. На следующий день, 17 ноября, за критику российской спецоперации единороссы исключили его из фракции.

Весной этого года, 10 апреля, Захаров досрочно сложил свои полномочия. Об этом решении он написал в своих соцсетях, объяснив такой поступок «абсолютным несогласием с сегодняшней политикой государства». А 25 апреля в ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты единогласно поддержали сложение полномочий бывшего коллеги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.