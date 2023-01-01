Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми начались гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко» Программа «Лучшие театры России – городу Перми» будет продолжена Поделиться Твитнуть

"Сон в летнюю ночь" Театр "Мастерская Петра Фоменко" / фото: Лариса Герасимчук

Среди множества событий, посвящённых 300-летию столицы Прикамья, программа «Лучшие театры России – городу Перми» – нечто особенное: она не стартовала в юбилейный год, а завершается в этом году. На протяжении трёх лет на сцене муниципального ДК им. Солдатова давали спектакли лучшие столичные театры. Марафон начался в июне 2021 года с гастролей Театра им. Вахтангова, продолжился театром «У Никитских ворот», затем прибыл Театр балета Бориса Эйфмана, и вот – большие гастроли легендарной «Мастерской Петра Фоменко», завершающие программу.

Гастроли стартовали 14 мая, а завершатся 25-го. На пресс-конференции по случаю открытия директор театра Андрей Воробьёв сказал, что руководство Перми сделало театру по-настоящему щедрое предложение: редко когда удаётся отправиться в российский регион с полноформатными гастролями. «Мастерская Петра Фоменко» сейчас находится в гастрольном туре, вслед за Пермью поедет в Екатеринбург, затем в Омск… Везде – один, редко два спектакля, а здесь – целых шесть!

По словам директора ДК им. Солдатова Владимира Воробья, среди первых зрителей гастрольных спектаклей было немало москвичей, поскольку цена билетов в Перми в четыре раза ниже, чем на московских площадках, максимум 5 тыс. руб. против московских 20 тыс. руб.

В вечер открытия гастролей был показан «Сон в летнюю ночь» (16+) — спектакль-лауреат премии «Золотая маска» 2016 года в номинации «Драма — спектакль большой формы». Спектакль был точно таким же, как в Москве: прибыли три огромные фуры с декорациями и реквизитом, приехали бригады звукорежиссёров и осветителей. Накануне представления прошёл полный генеральный прогон.

"Сон в летнюю ночь" Театр "Мастерская Петра Фоменко" / фото: Лариса Герасимчук

Этот волшебный спектакль – мастерское воплощение шекспировского духа в современном театре. Очень сложно сделать комедию 500-летней давности смешной для современного зрителя, но Ивану Поповски и артистам-фоменковцам это удалось. Зал стонал от хохота, а в финале аплодировал стоя и вопил от восторга.

"Сон в летнюю ночь" Театр "Мастерская Петра Фоменко" / фото: Лариса Герасимчук

Нехрестоматийный остроумный перевод шекспировской комедии, сделанный Осией Сорокой, директор театра Андрей Воробьёв назвал на пресс-конференции «лохматым» и «непричёсанным». Этот слегка непривычный текст – по-настоящему смешной, при этом ничем не противоречит шекспировскому оригиналу. Он, конечно, очень способствовал тому, что зрители легко вошли в волшебную, сновидческую атмосферу спектакля, которая создаётся и невероятной сценографией, и мастерски организованным светом, и потрясающей органикой актёров, которые совершенно свободно существуют на сцене – и в зале тоже: использование пространства зала – один из «фирменных» приёмов этого театра.

Гастроли продолжат «Египетские ночи» (18+) по текстам Александра Пушкина и Валерия Брюсова — легендарная работа основателя театра Петра Фоменко (2018 год). Классический поэтический текст Пётр Наумович умудрился положить на музыку, и в финале спектакль превращается в настоящий мюзикл.

Затем последуют суперлегендарная, классическая работа Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» (12+) —лауреат трёх «Золотых масок» 2002 года, где Галина Тюнина играет целых три роли; «Волки и овцы» (12+), ещё одна постановка Фоменко, тщательно сохраняемая в репертуаре театра; чеховская «Чайка» (16+) — постановка Кирилла Пирогова с участием Галины Тюниной (Аркадина), Евгения Цыганова (Тригорин) и Марии Большовой (Нина); завершает гастроли «Семейное счастье» (12+) по текстам Льва Толстого, знаменитый спектакль Петра Фоменко 2000 года с участием Ксении Кутеповой.

Эти гастроли – дважды юбилейные: «Мастерская Петра Фоменко» младше Перми в десять раз, ей исполняется 30 лет. В честь этого события, а также в честь 90-летия основателя театра, которое отмечалось в 2022 году, создана выставка, которая демонстрируется в верхнем фойе ДК Солдатова: фотографии, макеты декораций спектаклей, интересные тексты, рассказывающие о жизни Мастера и истории театра.

Особо нужно отметить фотозону; их нынче многие театры делают неплохо, но такого мы ещё не видели: фотографируясь на фоне баннера, зритель оказывается в весёлой компании героев спектаклей.

Как уже было сказано, «Мастерская Петра Фоменко» завершает запланированную программу «Лучшие театры России – городу Перми», однако руководитель городского департамента культуры Василий Головин рассказал, что программа, которая задумывалась как юбилейная, будет продолжена. В следующем году ДК им. Солдатова снова будет принимать Театр балета Бориса Эйфмана, гастроли которого с таким успехом прошли в Перми в марте 2022 года.



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