Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми начались гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко»
Программа «Лучшие театры России – городу Перми» будет продолжена
Среди множества событий, посвящённых 300-летию столицы Прикамья, программа «Лучшие театры России – городу Перми» – нечто особенное: она не стартовала в юбилейный год, а завершается в этом году. На протяжении трёх лет на сцене муниципального ДК им. Солдатова давали спектакли лучшие столичные театры. Марафон начался в июне 2021 года с гастролей Театра им. Вахтангова, продолжился театром «У Никитских ворот», затем прибыл Театр балета Бориса Эйфмана, и вот – большие гастроли легендарной «Мастерской Петра Фоменко», завершающие программу.
Гастроли стартовали 14 мая, а
завершатся 25-го. На пресс-конференции по случаю открытия директор театра
Андрей Воробьёв сказал, что руководство Перми сделало театру по-настоящему
щедрое предложение: редко когда удаётся отправиться в российский регион с
полноформатными гастролями. «Мастерская Петра Фоменко» сейчас находится в
гастрольном туре, вслед за Пермью поедет в Екатеринбург, затем в Омск… Везде –
один, редко два спектакля, а здесь – целых шесть!
По словам директора ДК им. Солдатова
Владимира Воробья, среди первых зрителей гастрольных спектаклей было немало
москвичей, поскольку цена билетов в Перми в четыре раза ниже, чем на московских
площадках, максимум 5 тыс. руб. против московских 20 тыс. руб.
В вечер открытия гастролей был
показан «Сон в летнюю ночь» (16+) —
спектакль-лауреат премии «Золотая маска» 2016 года в номинации
«Драма — спектакль большой формы». Спектакль был точно таким же, как в
Москве: прибыли три огромные фуры с декорациями и реквизитом, приехали бригады
звукорежиссёров и осветителей. Накануне представления прошёл полный генеральный
прогон.
Этот волшебный спектакль – мастерское
воплощение шекспировского духа в современном театре. Очень сложно сделать
комедию 500-летней давности смешной для современного зрителя, но Ивану Поповски
и артистам-фоменковцам это удалось. Зал стонал от хохота, а в финале
аплодировал стоя и вопил от восторга.
Нехрестоматийный остроумный перевод
шекспировской комедии, сделанный Осией Сорокой, директор театра Андрей Воробьёв
назвал на пресс-конференции «лохматым» и «непричёсанным». Этот слегка
непривычный текст – по-настоящему смешной, при этом ничем не противоречит
шекспировскому оригиналу. Он, конечно, очень способствовал тому, что зрители
легко вошли в волшебную, сновидческую атмосферу спектакля, которая создаётся и
невероятной сценографией, и мастерски организованным светом, и потрясающей
органикой актёров, которые совершенно свободно существуют на сцене – и в зале
тоже: использование пространства зала – один из «фирменных» приёмов этого
театра.
Гастроли продолжат «Египетские ночи»
(18+) по текстам Александра
Пушкина и Валерия Брюсова — легендарная работа основателя театра
Петра Фоменко (2018 год). Классический поэтический текст Пётр Наумович умудрился
положить на музыку, и в финале спектакль превращается в настоящий мюзикл.
Затем последуют суперлегендарная,
классическая работа Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» (12+) —лауреат
трёх «Золотых масок» 2002 года, где Галина Тюнина играет целых три роли; «Волки
и овцы» (12+), ещё одна постановка Фоменко, тщательно сохраняемая в репертуаре
театра; чеховская «Чайка» (16+) — постановка Кирилла Пирогова
с участием Галины Тюниной (Аркадина), Евгения Цыганова (Тригорин) и Марии
Большовой (Нина); завершает гастроли «Семейное
счастье» (12+) по текстам Льва Толстого, знаменитый спектакль Петра Фоменко
2000 года с участием Ксении Кутеповой.
Эти гастроли – дважды юбилейные: «Мастерская Петра Фоменко»
младше Перми в десять раз, ей исполняется 30 лет. В честь этого события, а
также в честь 90-летия основателя театра, которое отмечалось в 2022 году,
создана выставка, которая демонстрируется в верхнем фойе ДК Солдатова:
фотографии, макеты декораций спектаклей, интересные тексты, рассказывающие о
жизни Мастера и истории театра.
Особо нужно отметить фотозону; их нынче многие театры делают
неплохо, но такого мы ещё не видели: фотографируясь на фоне баннера, зритель
оказывается в весёлой компании героев спектаклей.
Как уже было сказано, «Мастерская Петра Фоменко» завершает
запланированную программу «Лучшие театры России – городу Перми», однако руководитель
городского департамента культуры Василий Головин рассказал, что программа,
которая задумывалась как юбилейная, будет продолжена. В следующем году ДК им.
Солдатова снова будет принимать Театр балета Бориса Эйфмана, гастроли которого
с таким успехом прошли в Перми в марте 2022 года.
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