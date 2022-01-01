Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми состоятся гастроли Театра балета Бориса Эйфмана Поделиться Твитнуть

«Роден» / фото: Юлия Кудряшова

На сцене Дворца культуры им. Солдатова с 6 по 9 апреля пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург). Будут показаны балетные спектакли «Роден, её вечный идол» (12+) и «Анна Каренина» (12+).

Оба спектакля — из числа «золотомасочных». «Роден» номинировался на четыре премии «Золотая маска», и солист Олег Габышев получил награду в номинации «Лучшая мужская роль в балете»; именно этот чрезвычайно популярный, можно сказать, культовый артист будет исполнять роль Родена в Перми. С «Анной Карениной» похожая история: лауреатом «Золотой маски» стала исполнительница заглавной роли Мария Абашова, и именно она станцует Анну в Перми.

Два спектакля в гастрольной программе — это много для театра Бориса Эйфмана: обычно он выезжает с одним. В Пермь прибудут две фуры с декорациями, фура со световым оборудованием и 61 человек, из которых 50 — артисты. Прибывает практически вся труппа. Как рассказал на специальной пресс-конференции директор ДК им. Солдатова Владимир Воробей, ради того, чтобы показать в Перми «Родена», театру пришлось специально переделывать декорации — подгонять их под параметры площадки.

Пермских балетоманов ожидает исключительное зрелище. Этот театр знаменит не только оригинальной авторской хореографией, но и исключительно строгим подходом к подбору труппы: все танцовщики обладают «модельной» внешностью, девушки — не ниже 175 см, мужчины — 185.

В гастролях примет участие один пермяк: юный артист из ансамбля «Солнечная радуга» исполнит роль сына Анны Карениной. Во время гастролей артисты театра дадут мастер-класс для студентов Пермского хореографического училища, кроме того, все преподаватели училища получили пригласительные билеты на спектакли балета Эйфмана, а студенты смогли приобрести билеты по специальным ценам.

«Анна Каренина» / фото: Souheil Michael Khoury

Впрочем, цены на пермские гастроли вообще специальные: они настолько ниже петербургских, что житель Санкт-Петербурга может купить авиабилеты в Пермь и обратно и билет на спектакль и при этом сэкономить по сравнению с походом в театр дома, в Санкт-Петербурге. Эти специальные цены появились благодаря участию департамента культуры Перми: гастроли входят в городской театральный марафон к 300-летию Перми.

Марафон начался в июне 2021 года с гастролей Театра им. Вахтангова и продолжится в мае 2023-го, когда в Пермь прибудет театр «Мастерская Петра Фоменко» с большой гастрольной программой, в которой планируется представить и классические работы основателя театра, и современные постановки его последователей. Владимир Воробей надеется среди прочих спектаклей показать пермякам «золотомасочный» «Сон в летнюю ночь» с участием Ирины Горбачёвой, а также «Чайку» с участием Евгения Цыганова.

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