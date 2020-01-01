Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Начинается театральный марафон в честь 300-летия Перми Его открывает Театр им. Вахтангова Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из спектакля «Евгений Онегин». Автор: Людмила Сафонова

С 25 июня по 2 июля в Перми на сцене ДК им. Солдатова пройдут гастроли Театра им. Вахтангова. В прошлый раз театр гостил в Перми в 2010 году, когда показывал чеховского «Дядю Ваню» в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса.

Нынешние гастроли планировались в эти же даты в 2020 году, однако дважды переносились из-за ковида. Директор ДК им. Солдатова Владимир Воробей очень рад, что удалось сохранить и даты проведения гастролей, и репертуар, и состав исполнителей.

Будут показаны четыре спектакля, которые отбирал лично Туминас. По его мнению, эти работы характеризуют сегодняшнее лицо театра полно и разносторонне.

«Евгений Онегин» (16+) (25 и 26 июня) — одна из самых знаменитых постановок «вахтанговцев» последних лет, лауреат «Золотой маски», «Хрустальной Турандот» и множества других театральных премий, российских и международных. В главных ролях заняты Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Евгения Крегжде, Ирина Купченко, Юрий Шлыков. Владимир Воробей признался, что он смотрел этот спектакль несколько раз и всегда находил в нём новый смысл. Самое любопытное, что весь текст в спектакле — пушкинский, но звучит на удивление злободневно.

«Фальшивая нота» (16+) (27 и 28 июня) — французский детектив и философский диалог в то же самое время. Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов сходятся в блистательном актёрском поединке, играя роли преступника и обвинителя, палача и жертвы, по мере развития сюжета то и дело меняясь местами.

«Мадемуазель Нитуш» (16+) (29 и 30 июня) — новое прочтение многолетнего театрального хита, где блистают Мария Аронова в роли начальницы пансиона «Небесных ласточек» и Александр Олешко в роли Селестена/Флоридора.

«Ветер шумит в тополях» (16+) (1 и 2 июля) — бенефисный спектакль для трёх звёздных актёров — Максима Суханова, Владимира Симонова и Владимира Вдовиченкова, ироничная французская комедия по пьесе Жеральда Сиблейраса. Любопытная деталь: Максим Суханов специально едет в Пермь на машине из Германии, где он постоянно проживает.

Подобных масштабных гастролей столичного театра Пермь не видела много лет. Ожидается прибытие 114 человек, в том числе 19 заслуженных и народных артистов. Уже 22 июня, сразу после закрытия Дягилевского фестиваля и размонтирования концертной «ракушки», в Пермь прибудут восемь фур с декорациями и оборудованием.

Техническая группа театра специально побывала в Перми и обследовала здание ДК от подвала до колосников, в результате чего было решено везти из Москвы специальные лебёдки, которых в ДК нет. Световое оборудование будет арендовано у компании «Лайтмастер».

С Театра им. Вахтангова начнётся гастрольный марафон, посвящённый 300-летию Перми. В 2022 году, с 6 по 11 апреля, в рамках этого марафона на сцене ДК им. Солдатова состоятся гастроли Театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) со спектаклями «Роден, её вечный идол» (12+) и «Анна Каренина» (12+).





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