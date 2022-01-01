Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдут гастроли театра «У Никитских ворот» Николай Глебов снова выступит в Перми Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Капитанская дочка" / фото: театр "У Никитских ворот"

Как сообщил «Новому компаньону» директор муниципального дворца культуры им. Солдатова Владимир Воробей, в сентябре на сцене ДК выступит столичный театр «У Никитских ворот».

Владимир Воробей рассказал, что гастроли — юбилейные: художественный руководитель театра Марк Розовский будет рад отметить своё 85-летие серией спектаклей в Перми. Гастроли органично вписались в проект администрации Перми «Лучшие театры России — юбилею города!», в рамках которого на сцене муниципального дворца уже выступил театр им. Вахтангова в июне-июле 2021 года, а совсем скоро, 6-9 апреля, выступит Театр балета Бориса Эйфмана.

Примечательной деталью сентябрьских гастролей станет участие в них заслуженного артиста РФ Николая Глебова, который многие годы был актёром Пермского ТЮЗа, одним из самых любимых зрителями.

В гастрольной афише три спектакля.

«Капитанская дочка» (12+) — русский мюзикл, написанный Марком Розовским и Максимом Дунаевским по мотивам повести Пушкина. Жанр его обозначен как «музыкально-историческое путешествие». Николай Глебов играет в этом спектакле капитана Миронова, отца той самой капитанской дочки.

«Горе без ума» (16+) — оригинальная трактовка «Горя от ума» Грибоедова, где Николай Глебов выступит в роли Фамусова. Марк Розовский использовал в спектакле фрагменты из переписки Пушкина с Чаадаевым.

«Амадей» (16+) — один из главных хитов театра, современный взгляд на вечный конфликт «моцартианства» и «сальеризма», творца и ремесленника, любви и зависти. Одним из главных героев пьесы является музыка Моцарта. Спектакль посвящён памяти народного артиста СССР Олега Табакова, более 30 лет блестяще исполнявшего роль Сальери.

Гастроли театра «У Никитских ворот» в Перми пройдут 27-29 сентября.

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