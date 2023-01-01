Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мигран Агаджанян покидает Пермскую оперу Его последней премьерой в Перми станет «Бал-Маскарад» Поделиться Твитнуть

Мигран Агаджанян

yandex.ru

Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил о намерении покинуть свою должность. Об этом он написал в социальных сетях.

«В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижёра уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад».

Дирижёр обвиняет краевой минкульт в деструктивных действиях, а также сообщает, что среди нынешнего руководства театра «…есть те, которые, на мой взгляд, вредят творческому процессу. У меня с этими людьми разные взгляды на ведение театрального дела, и мне кажется, что наше сотрудничество может оказаться проблематичным».

К коллективу, с которым довелось работать, и к пермским зрителям дирижёр испытывает признательность:

«Дорогой мой коллектив Пермского театра оперы и балета, спасибо вам за всё! Я вас полюбил всем сердцем! Наше сотрудничество я запомню на всю жизнь! Я благодарю за самоотдачу и профессионализм моих любимых певцов, концертмейстеров, танцовщиков, любимый хор и, конечно, любимый оркестр! Особую благодарность всем вам хочу выразить за «Тоску» и «Травиату», после которых втройне больнее писать всё это!..

…Ну и, конечно, низкий поклон великолепной, несравненной, очень глубоко понимающей искусство музыкального театра пермской публике. Спасибо, что так тепло и искренне принимали то, что мы делали на сцене! До новых встреч!»

Незадолго до появления этого поста в соцсетях министр культуры Пермского края Алла Платонова выступила с комментарием, что новых кадровых перестановок в Пермском театре оперы и балета не предвидится.

Мигран Агаджанян был назначен главным дирижёром Пермской оперы в феврале 2022 года по предложению директора Довлета Анзарокова, с которым сотрудничал на протяжении ряда лет в Молодёжном оркестре Санкт-Петербурга, существующем и сейчас.

Его первой премьерой в Перми (и первой премьерой в качестве музыкального руководителя театральной постановки вообще) стала опера Винченцо Беллини «Норма». В конце сезона он должен представить вторую и, судя по всему, последнюю премьеру в Перми – «Бал-Маскарад» Верди в постановке Владиславса Наставшевса с Вероникой Джиоевой в партии Амелии. Премьерные показы назначены на 10, 11, 12 и 13 июня.

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