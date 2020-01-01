Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Главным дирижёром Пермского театра оперы и балета стал Мигран Агаджанян
Новый музыкальный руководитель представлен 18 февраля
Главным дирижёром Пермского театра оперы и балета стал Мигран Агаджанян. Нового музыкального руководителя 18 февраля представил генеральный директор театра Довлет Анзароков.
По его словам, выбор обоснован тем, что у Агаджаняна есть
опыт и музыкальной, и административной работы: в 2012 году он основал
Молодёжный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественным руководителем
которого является по сей день. Музыкальные компетенции Агаджаняна разнообразны:
он не только концертирующий пианист и дирижёр, но и оперный певец – тенор, в
этом качестве он является приглашённым солистом оперной труппы Мариинского
театра и нескольких зарубежных театров.
Говоря о своих планах в Пермской опере, новый главный
дирижёр сообщил, что намерен возродить практику концертного исполнения опер:
это позволить заполнить многочисленные репертуарные лакуны (не все
«обязательные» названия оперного репертуара удастся поставить в полной
сценической версии достаточно быстро), а также подготовить труппу и оркестр к
тем произведениям, которые, возможно, войдут в репертуар позднее.
Довлет Анзароков признался, что у него есть опыт совместной
работы с Агаджаняном, и охарактеризовал его как человека, глубоко внедрённого в
оперный контекст.
Напомним, в конце 2021 года главный дирижёр Пермского театра
оперы и балета Артём Абашев написал
заявление об увольнении. По словам
Абашева, причиной ухода стали разногласия с новым генеральным директором.
Мигран Агаджанян родился в 1992 году в Ростове-на-Дону. В
2016 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А.
Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как
оперно-симфонический дирижёр (класс Владимира Альтшулера). В апреле 2021-го
дебютировал как дирижёр в Мариинском театре («Кармен», 16 +).
В Пермском театре оперы и балета впервые выступил в декабре
2021 года («Богема» Пуччини, 16 +).
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