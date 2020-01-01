Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главным дирижёром Пермского театра оперы и балета стал Мигран Агаджанян Новый музыкальный руководитель представлен 18 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Мигран Агаджанян

yandex.ru

Главным дирижёром Пермского театра оперы и балета стал Мигран Агаджанян. Нового музыкального руководителя 18 февраля представил генеральный директор театра Довлет Анзароков.

По его словам, выбор обоснован тем, что у Агаджаняна есть опыт и музыкальной, и административной работы: в 2012 году он основал Молодёжный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественным руководителем которого является по сей день. Музыкальные компетенции Агаджаняна разнообразны: он не только концертирующий пианист и дирижёр, но и оперный певец – тенор, в этом качестве он является приглашённым солистом оперной труппы Мариинского театра и нескольких зарубежных театров.

Говоря о своих планах в Пермской опере, новый главный дирижёр сообщил, что намерен возродить практику концертного исполнения опер: это позволить заполнить многочисленные репертуарные лакуны (не все «обязательные» названия оперного репертуара удастся поставить в полной сценической версии достаточно быстро), а также подготовить труппу и оркестр к тем произведениям, которые, возможно, войдут в репертуар позднее.

фото из личного архива

Довлет Анзароков признался, что у него есть опыт совместной работы с Агаджаняном, и охарактеризовал его как человека, глубоко внедрённого в оперный контекст.

Напомним, в конце 2021 года главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Артём Абашев написал заявление об увольнении. По словам Абашева, причиной ухода стали разногласия с новым генеральным директором.

Мигран Агаджанян родился в 1992 году в Ростове-на-Дону. В 2016 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как оперно-симфонический дирижёр (класс Владимира Альтшулера). В апреле 2021-го дебютировал как дирижёр в Мариинском театре («Кармен», 16 +).

В Пермском театре оперы и балета впервые выступил в декабре 2021 года («Богема» Пуччини, 16 +).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.