Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской опере готовится премьера «Бала-Маскарада» Главную женскую партию споёт Вероника Джиоева Поделиться Твитнуть

Вероника Джиоева

Андрей Чунтомов

Следующей после «Летучего голландца» оперной премьерой в Перми станет «Бал-Маскарад» Джузеппе Верди (16+).

Планировалось, что оперу поставит известный авторский дуэт — режиссёр Роман Феодори и художник Даниил Ахмедов, однако Феодори в России больше не работает, и поиски нового постановщика заняли у руководства продолжительное время. Сегодня на сайте театра появилась информация, что спектакль будет ставить Владиславс Наставшевс. Серия премьерных показов назначена на 10, 11, 12 и 13 июня.

Составы участников ещё не объявлены, но, по информации «Нового компаньона», партию Амелии в спектакле исполнит Вероника Джиоева, которая с 2023 года является солисткой Пермской оперы, дирижёр-постановщик — Мигран Агаджанян.

Режиссёр Наставшевс уже поставил в Пермском театре оперы и балета «Евгения Онегина» Чайковского (12+), и эта постановка заработала восемь номинаций на «Золотую маску». Лауреатов Национальной театральной премии этого года назовут 22 апреля.

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