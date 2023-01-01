Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермской опере готовится премьера «Бала-Маскарада»
Главную женскую партию споёт Вероника Джиоева
Следующей после «Летучего голландца» оперной премьерой в Перми станет «Бал-Маскарад» Джузеппе Верди (16+).
Планировалось, что оперу поставит известный авторский дуэт — режиссёр Роман Феодори и художник Даниил Ахмедов, однако Феодори в России больше не работает, и поиски нового постановщика заняли у руководства продолжительное время. Сегодня на сайте театра появилась информация, что спектакль будет ставить Владиславс Наставшевс. Серия премьерных показов назначена на 10, 11, 12 и 13 июня.
Составы участников ещё не объявлены, но, по информации «Нового компаньона», партию Амелии в спектакле исполнит Вероника Джиоева, которая с 2023 года является солисткой Пермской оперы, дирижёр-постановщик — Мигран Агаджанян.
Режиссёр Наставшевс уже поставил в Пермском театре оперы и балета «Евгения Онегина» Чайковского (12+), и эта постановка заработала восемь номинаций на «Золотую маску». Лауреатов Национальной театральной премии этого года назовут 22 апреля.
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