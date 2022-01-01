Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сопрано с мировым именем Вероника Джиоева стала солисткой Пермской оперы Ожидается её появление в «Бале-Маскараде» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Руководство Пермского театра оперы и балета подписало трудовой контракт с певицей Вероникой Джиоевой — сопрано с мировым именем.

Пермские зрители уже могли слышать певицу в новой постановке «Нормы» (12+) Беллини и в сольном концерте. Ожидается, что она выступит в «Бале-Маскараде» (16+) Верди, который театр намерен поставить в 2023 году.

Как и у знаменитого баритона Василия Ладюка, работающего в Пермском театре оперы и балета с 2020 года, Пермская опера станет для Джиоевой основным местом работы. Все её прочие выступления будут согласовываться с пермскими графиками.

Первым рабочим днём новой солистки станет 1 января 2023 года.

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