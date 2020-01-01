Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Богомолов возвращается Пермский театр оперы и балета представил планы на сезон 2022/23 Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов, Никита Чунтомов

На пресс-конференции в преддверии премьеры балетов «Свадебка» и The Second Detail 18 февраля генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, программный директор Дмитрий Ренанский и художественный руководитель балетной труппы Антон Пимонов поделились планами на окончание нынешнего театрального сезона и на сезон-2022/23.

Руководители театра подтвердили верность избранному курсу: оперные спектакли в Перми будут ставить молодые российские режиссёры, преимущественно выходцы из драматического театра, и у каждого нового спектакля будет свой дирижёр.

Нынешний сезон в театре завершится премьерой оперы Беллини «Норма» (16 +). Интересен состав постановочной группы: дирижёр — Мигран Агаджанян, новый главный дирижёр Пермской оперы, куратор — искусствовед Аркадий Ипполитов, режиссёр-постановщик — Максим Петров. Петров известен как хореограф и режиссёр пластических спектаклей; а формат «Нормы» Дмитрий Ренанский охарактеризовал как «синтетический спектакль».

Первая премьера 151-го сезона будет выпущена в ноябре 2022 года — оперный вечер, в центре которого будет «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока. Ранее планировалось, что пару ему составит «Соловей» Игоря Стравинского, сейчас об этом ничего не говорится. Режиссёром-постановщиком выступит штатный режиссёр БДТ (Санкт-Петербург) Евгения Сафонова, а музыкальным руководителем — уже известный пермякам дирижёр Федор Леднёв, резидент Дома радио и второй дирижёр оркестра MusicAeterna. Дмитрий Ренанский представил его как специалиста по оперной музыке ХХ века.

Далее театр, по словам Довлета Анзарокова, займётся восполнением пробелов в репертуаре: сейчас на пермской сцене нет ни одной оперы Верди или Вагнера, поэтому планируется постановки по произведениям обоих этих композиторов. Весной 2023 года состоится премьера «Бала-маскарада» (16+) Верди под управлением главного дирижёра театра Миграна Агаджаняна в режиссёрской версии Романа Феодори, для которого этот спектакль станет дебютом на большой оперной сцене.

Дмитрий Ренанский сказал, что Феодори, изначально драматический режиссёр, планомерно движется в направлении музыкального театра. Пермякам это известно благодаря «Антигоне» (16+) в Театре-Театре, которая выдвинута на несколько «Золотых масок».

Заключительную оперную премьеру 151-го сезона в июне 2023 года выпустит знакомый пермякам тандем: режиссёр Константин Богомолов и дирижёр Филипп Чижевский возвращаются на пермскую сцену с «Летучим голландцем» (18+) Рихарда Вагнера.

Кроме трёх опер в планах на сезон — две балетные премьеры.

В декабре 2022 года планируется выпустить трёхактный хореографический вечер (12+). Обещаны российская премьера одной из постановок Уильяма Форсайта и пермская премьера одноактного балета Джерома Роббинса. Третьим названием станет новый балет Антона Пимонова на музыку американского композитора-минималиста Стива Райха The Four Sections (12+).

Главной премьерой будущего сезона «назначен» «Каменный цветок» (12+) Сергея Прокофьева в постановке Антона Пимонова. Событие будет представлено летом 2023 года и посвящено 300-летию Перми. По словам Пимонова, это будет Прокофьев, не похожий на «Ромео и Джульетту» или «Золушку», предстоит долгое и кропотливое погружение в партитуру. Имя музыкального руководителя постановки тем не менее Пимонов не назвал: оно будет обнародовано в преддверии будущего сезона. Известно лишь, что художником-постановщиком спектакля будет Анастасия Нефёдова, которая была художником по костюмам в «Путеводителе по балету» (6+).

Руководители театра сообщили также, что намерены активно работать с постановками малого формата, которые пройдут в фойе театра или на сцене частной филармонии «Триумф», а также будут расширять симфонический и камерный концертный репертуар.

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