Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа Дягилевского фестиваля 2023 года Изменилась дата открытия, а старт продаж намечен на 16 мая Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Дягилевскому фестивалю в этом году исполняется 20 лет. Как и сообщалось, он пройдёт с 22 июня по 2 июля, однако торжественное открытие состоится не 22-го, как планировалось ранее, а 23 июня. С 22 июня будет работать только фестивальный клуб в частной филармонии «Триумф».

Как и год назад, основным жанром события будет перформанс, однако театральная программа станет шире, запланированы уже не одна, а две оперные премьеры.

Среди участников фестиваля много старинных знакомых — Дмитрий Синьковский, София Хилл, МАСМ и, конечно, МusicAeterna: оркестр выступит с двумя мощными симфоническими программами.

Премьеры

Главным событием фестиваля в этом году «назначена» премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+, 1 и 2 июля, Дом музыки на Заводе Шпагина). Пение и декламацию, танец и пантомиму, видеоинсталляции и перформативные практики взялись объединить известные по прошлогодней постановке De Temporum Fine Comoedia Карла Орфа режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова. Музыкальный руководитель — Теодор Курентзис.

Проект получил рекордную по сумме поддержку Фонда президентских грантов.

Никита Чунтомов

Имя солистки — драматической актрисы в «Персефоне» — объявят позже, но в концертной версии этого произведения с MusicAeterna выступает Ксения Раппопорт.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+, 28 и 30 июня, Пермский театр оперы и балета). Новую постановку оратории в режиссёрской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Концерты

На открытии основной программы фестиваля 23 июня оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит три произведения Петра Ильича Чайковского (12+, ДК им. Солдатова): оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» и Итальянское каприччио.

Оркестр MusicAetena даст ещё один концерт — 26 июня в ДК им. Солдатова музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+). В программу концерта вошли увертюры почти ко всем самостоятельным (не входящим в тетралогию) зрелым операм композитора. Вместе они образуют краткий дайджест немецкого героического эпоса, который Вагнер разрабатывал всю жизнь, заимствуя мотивы из рыцарских романов, средневековых легенд, античных мифов и исторических хроник.

Серию концертов (12+, 24 июня, 29 июня и 1 июля) даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. Много лет он исследует возможности игры на критской лире, одном из самых древних музыкальных инструментов. Йоргос усовершенствовал инструмент, добавив четвёртую струну; он продемонстрирует на фестивале всё многообразие технических и выразительных возможностей критской лиры для воспроизведения как средневековой, так и современной неакадемической музыки.

В частной филармонии «Триумф» выступит ансамбль этнической музыки из Египта Mazaher (18+, 24 июня).

В фокусе внимания Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) окажутся разные тактики взаимодействия текста, солиста и музыкантов-инструменталистов (18+, 29 июня). Мультиперкуссионист Пётр Главатских, знакомый по сольному выступлению прошлогоднего Дягилевского фестиваля, выстраивает программу своего концерта «Времена 300» (12+, 29 июня) вокруг идеи времени, объединяя традиционный пермский фольклор с латиноамериканскими ритмами и знаменитыми мелодиями Вивальди.

Акусмониум — «оркестр громкоговорителей» — исполнит сочинённую Олегом Нестеровым пространственную композицию, в которой фрагменты киномузыки Олега Каравайчука собраны в 11 смысловых линий, сквозных для его творчества (18+, 25 июня).

На «Барокко-гала» (12+, 24 июня) оркестр La Voce Strumentale и Дмитрий Синьковский представят два главных достижения итальянской ветви высокого барокко: оперу-сериа и инструментальный концертный стиль.

Пианист Алексей Зуев даст краткий экскурс в историю представления о рояле как «короле инструментов», способном соревноваться с оркестром в выразительности и масштабе звучания, на примере музыки Стравинского и Листа (12+, 30 июня).

Традиционные концерты на рассвете (18+) пройдут в Пермской художественной галерее. Возможно, это будут последние концерты в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Завершится фестиваль 2 июля концертом альтернативной музыки (18+), который представит разные направления актуальной клубной сцены: постпанк в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электропоп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass.

Перформансы

К главной премьере фестиваля зрителей должен подготовить аудиоспектакль-променад «Персефона. До» (16+, каждый день с 24 июня). Режиссёр Евгений Маленчев и драматург Екатерина Августеняк отправят участников своего нового site-specific-проекта туда, куда в обычное время вход невозможен, — в затон Пермской судоверфи. Аудиоспектакль основан на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского. Встреча с Дягилевым, идея и история создания «Персефоны», «трагическое в изгнании» и другие темы лягут в основу аудиомистерии, разворачивающейся среди кораблей, доживающих последние дни посреди цветущей природы.

Постоянные соавторы греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса, памятного по постановке «Носферату» Дмитрия Курляндского в Пермском театре оперы и балета, — композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее» (16+, 25 июня). Актриса-перформер пребывает здесь в бесконечном процессе перевоплощения на фоне сложной взаимосвязи электроники, полевых записей и записанной речи, которые в соответствии со структурой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» преобразованы в поворотные моменты истории человечества.

Амбассадор татарского современного танца Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев, режиссер Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов создадут кросс-жанровый перформанс Därdemänd (18+, 23 июня). На стыке танца, перформанса, физического театра, поэзии и музыки они исследуют связь своего народа с родным языком, а шире — с историей и мифом.

Действие экспериментального open-air-проекта «Поэма горы» (18+, 30 июня и 1 июля) в постановке Серафимы Красниковой развернётся на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон и духовые в сочетании с dark-электроникой.

Андрей Чунтомов

Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля diaghilevfest.ru.

Предварительная продажа билетов на все события фестиваля начнётся 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает генеральным билетным партнёром Дягилевского фестиваля в 2023 году. Предварительная продажа билетов будет открытой и доступной всем, у кого есть Яндекс Плюс.

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