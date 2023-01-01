Елена Синица
Стали известны даты проведения Дягилевского фестиваля в Перми
Открытие состоится 22 июня
Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2023 году пройдёт с 22 июня по 2 июля. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе фестиваля.
Откроется событие симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу войдут три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией. В частности, оркестровая фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» на сюжет о трагической любви двух влюблённых, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио.
На закрытии фестиваля представят постановку на музыку Симфонии псалмов и мелодрамы «Персефона». Симфония псалмов — одно из самых влиятельных сочинений XX века и самый известный из опусов Стравинского на библейские темы. В «Персефоне» Стравинский воссоздает ритуал весны. Он называет своё сочинение мелодрамой, подразумевая особую форму «чтения под музыку», распространённую в начале XX века.
Исполнят «обряд» оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссёра Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижёра Теодора Курентзиса. Премьерные показы состоятся 1 и 2 июля в Доме Музыки на Заводе Шпагина.
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