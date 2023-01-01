Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Дягилевском фестивале будет показан «Триумф времени и правды» Генделя Постановка будет совместной с Нижегородским театром оперы и балета Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

По информации «Нового компаньона», 28 июня на сцене Пермского театра оперы и балета в рамках программы Дягилевского фестиваля пройдёт премьера новой постановки оперы-оратории Генделя «Триумф времени и правды» (16+). Это совместная продукция Дягилевского фестиваля и Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина.

Оперу ставят главный дирижёр Нижегородского театра Дмитрий Синьковский и режиссёр Лиза Мороз, которая недавно поставила в Нижнем Новгороде «Кармен» (18+), а пермские зрители могли видеть поставленный ею поэтический перформанс «СПОРЫ’N’я/*спорынья» (18+) на Дягилевском фестивале 2022 года.





Среди певцов — известные по работе в Пермском театре оперы и балета тенор Сергей Годин и контртенор Андрей Немзер, солисты хора MusicAeterna





Планируется, что в дальнейшем спектакль войдёт в репертуар Нижегородского театра оперы и балета, художественное руководство в котором осуществляет давний соратник Теодора Курентзиса Алексей Трифонов.

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