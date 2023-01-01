Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фонд получил рекордный грант Президентского фонда культурных инициатив Всего победителями конкурса стали 16 проектов из Пермского края Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

На официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив появилась информация о победителях первого грантового конкурса 2023 года. Президентские гранты получили 16 проектов из Пермского края.

Максимальную из всех сумму, одобренных для пермских проектантов, получил «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив» — ему выделяется 29 729 465 руб. на создание оперной постановки в рамках XX Дягилевского фестиваля. Общая сумма затрат на постановку — 69 092 431,68 руб.

Судя по конкурсным документам, речь идёт о спектакле (18 +) на музыку произведений Игоря Стравинского «Симфония псалмов» и «Персефона». В обосновании выделения гранта написано:

«Главным событием фестиваля станет мировая премьера оперы российского композитора, соратника и современника Дягилева, которая никогда не ставилась в России. Онлайн трансляция уникальной постановки Теодора Курентзиса, постоянного участника Зальцбургского и других знаковых европейских фестивалей, позволит расширить круг зрителей и показать любителям музыки из провинции шедевр мирового класса. Постановка будет осуществлена в креативном пространстве бывшего вагоноремонтного цеха культурного кластера Завода Шпагина, который станет в ближайшем будущем Домом музыки «Дягилев», резиденцией и местом силы Дягилевского фестиваля».

Крупный грант — 3 239 488,20 руб. — получила организация «Пермьконцерт» на проведение фестиваля «Причал» (6+), который пройдёт 29 — 30 июля на территории судозавода в Кировском районе Перми.

фестиваль «Причал» / «Пермьконцерт»

Андрей Чунтомов

На сайте грантодателя сказано:

«Не менее 10 молодых исполнителей выступят на главной сцене фестиваля, а их творчество станет главным музыкальным событием двух фестивальных дней. Наряду с молодыми музыкантами на фестивальных сценах выступят уже популярные пермские артисты и музыканты, в качестве хедлайнеров фестиваля будут приглашены группа «Смирный и друзья» актёра театра и кино Александра Смирнова, а также пермский академический хор «Млада» с поэмой для хора и оркестра на стихи Владимира Радкевича «Камский мост» (музыка пермского композитора Петра Куличкина). В течение двух фестивальных дней пройдут лектории об истории судостроения в Прикамье, мастер-классы, музыкальные лаборатории, детская и фуд-зоны, созданы арт-инсталляции на объектах инфраструктуры завода, пройдут пешая и речная экскурсии по территории завода и прилегающим речным территориям».

Общая сумма затрат на проведение фестиваля 4 134 168,2 руб.

Грант в размере 2 505 020 руб. получило ООО «Пермская синематека» на создание фильма «Открыть глаза» (16 +) об экскурсоводе, который проводит экскурсии «Осязаемый Петербург», во время которых экскурсанты завязывают глаза, берут трости и на два часа становятся слепыми. Несмотря на то, что грант получила пермская организация, в качестве целевой аудитории названы жители Санкт-Петербурга.

Пермское отделение Союза художников России получило грант в размере 2 359 181 руб. для реализации проекта «На восток» (12 +): выставки произведений изобразительного искусства на тему малой родины, в которых примут участие около 100 пермских художников, пройдут в Перми в мае — июне и в Новосибирске в сентябре.

Кроме того, гранты различной величины получили:

— фонд патриотического воспитания «Победа» на реализацию проекта «На стругах по следам Ермака»,

— «Музей исторической реконструкции» на проект «Набивное искусство земли Пермской»,

— индивидуальный предприниматель Ирина Байдерина на проект «Городская интерактивная галерея культурного наследия»,

— краеведческая организация «Мы — земляки» на проект «Мировая улица. Марафон благодарных потомков», посвящённый истории улицы Мира в Перми,

— центр развития социально-культурных инициатив «Трамплин» на проект «Феномен локально сохранившейся в коми-пермяцком селе Большая Коча русской песенной традиции»,

— общественная организация «Улица детства» на проект «Мастерская соучаствующего проектирования»,

— ООО «Тенториум» с проектом «Интерактивный музей северного пчеловодства. История сквозь время»;

— Пермское отделение Всероссийского общества глухих на создание инклюзивной концертной программы «Мы едины»,

— Пермское отделение Российского фонда мира на проект «Пермь Великая — Парма многоликая»,

— Культурно-досуговый центр «Содружество» на проведение духовно-исторического фестиваля имени Александра Невского в селе Лобаново,

— Некоммерческое партнёрство «Культурный альянс» на реализацию проекта «Оспожники в Зипуново» — праздника в старинном селе Чайковского района,

— ООО «Пресса-том» на городскую игру «Добрянка: нить времени».

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