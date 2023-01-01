Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Ксения Раппопорт выступит в пермском спектакле
«Персефона» Игоря Стравинского будет исполнена в полноценной постановочной версии впервые в России
По информации «Нового компаньона», в заглавной роли в спектакле «Персефона» (18+) на Дягилевском фестивале (18+) выступит звезда театра и кино Ксения Раппопорт. Постановщики мечтали увидеть в этой роли французскую актрису Изабель Юппер, но по объективным причинам от этой идеи пришлось отказаться, и был найден другой достойный вариант.
«Персефона» Игоря Стравинского – это мелодрама для
драматической актрисы (которая в оригинале ещё и танцевала, на первом
представлении в 1934 году это была Ида Рубинштейн), одного певца-тенора,
большого хора и танцевального ансамбля. В России это произведение до сих пор
исполнялось лишь в концертном варианте. На Дягилевском фестивале в Перми оно
будет показано в
постановке режиссёра Анны Гусевой под музыкальным руководством Теодора
Курентзиса, который уже обращался к этому материалу: в 2012 году он поставил
«Персефону» в Teatro Real
в Мадриде с режиссёром Питером Селларсом.
На реализацию проекта Фонд имени
Дягилева получил рекордный грант Президентского фонда культурных инициатив.
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