Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ксения Раппопорт выступит в пермском спектакле «Персефона» Игоря Стравинского будет исполнена в полноценной постановочной версии впервые в России Поделиться Твитнуть

Ксения Раппопорт / фото: pulse.mail.ru

По информации «Нового компаньона», в заглавной роли в спектакле «Персефона» (18+) на Дягилевском фестивале (18+) выступит звезда театра и кино Ксения Раппопорт. Постановщики мечтали увидеть в этой роли французскую актрису Изабель Юппер, но по объективным причинам от этой идеи пришлось отказаться, и был найден другой достойный вариант.

«Персефона» Игоря Стравинского – это мелодрама для драматической актрисы (которая в оригинале ещё и танцевала, на первом представлении в 1934 году это была Ида Рубинштейн), одного певца-тенора, большого хора и танцевального ансамбля. В России это произведение до сих пор исполнялось лишь в концертном варианте. На Дягилевском фестивале в Перми оно будет показано в постановке режиссёра Анны Гусевой под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, который уже обращался к этому материалу: в 2012 году он поставил «Персефону» в Teatro Real в Мадриде с режиссёром Питером Селларсом.

На реализацию проекта Фонд имени Дягилева получил рекордный грант Президентского фонда культурных инициатив.

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