Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дважды юбилейный Дягилевскому фестивалю исполняется 20 лет Поделиться Твитнуть

Даты проведения Дягилевского фестиваля 2023 года стали известны необычно рано: фестиваль пройдёт с 22 июня по 2 июля, целых 11 дней. Такое раннее планирование связано отчасти с тем, что мероприятие вписано в график событий 300-летия Перми.

У фестиваля тоже юбилей: он отмечает 20-летие.

Марина Дмитриева

В июле 2002 года «Новый компаньон» писал о планах Пермского театра оперы и балета на предстоящий сезон, и среди прочего упоминалось «десятидневное действо под названием «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж», которое планировалось провести в мае 2003 года. «По замыслу Исаакяна (Георгий Исаакян, бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, автор идеи и первый руководитель Дягилевского фестиваля. — Ред.), суть проекта не в том, чтобы в ...дцатый раз напомнить о великой роли Дягилева (и Перми) в развитии мировой культуры, а в том, чтобы продемонстрировать дягилевские традиции в самом широком смысле — в смысле современного культуртрегерства», — писал «Новый компаньон».

Первый фестиваль прошёл, как и планировалось, в мае 2003 года. С тех пор многое изменилось. «Дягилевские сезоны» сменили название на «Дягилевский фестиваль», он отделился от театра, и руководит им с 2012 года Теодор Курентзис, но событие по-прежнему верно «дягилевским традициям современного культуртрегерства». В нынешнем году в связи с юбилейными датами фестиваль планировалось «усилить», и, судя по всему, это было сделано.

В программе обещаны симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформативные проекты, классическая и альтернативная музыка. Конкретных названий пока немного, но и по ним можно судить об уровне события.

Дягилевский фестиваль откроется 22 июня симфоническим концертом (6+) оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу вошли три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» на сюжет о трагической любви, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также «Итальянское каприччио», созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала.

Эту программу musicAeterna сейчас активно обкатывает на российских гастролях. Так, 7 марта она прозвучит в Рязани, а 15 марта — в Екатеринбурге; так что на открытие фестиваля в Пермь вряд ли поедут зрители из других городов. Концерт запланирован на сцене ДК им. Солдатова.

Там же состоится второй симфонический концерт (6+) фестиваля, запланированный на 26 июня. Программа неизвестна, остаётся надеяться, что это будут увертюры Вагнера, которые планировалось исполнить на «Дягилев +» в декабре 2022 года, но не получилось.

На закрытии фестиваля, как сказано в пресс-релизе, будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского: широко известной «Симфонии псалмов» и редко исполняемой мелодрамы «Персефона». Это очень разные вещи, и вряд ли Теодор Курентзис со товарищи стал их миксовать, так что, скорее всего, речь идёт не об одной новой постановке, а о двух одноактных.

Эту музыку musicAeterna тоже активно осваи­вает: первые исполнения запланированы на начало апреля в Санкт-Петербурге и в Москве, но там речь идёт о концертах, в Перми же состоится премьера новой мультижанровой постановки. Режиссёр — Анна Гусева, которая поставила De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён», 18+) Карла Орфа на Дягилевском фестивале 2022 года.

Как и год назад, планируется показать спектакль дважды — 1 и 2 июля на закрытии фестиваля, и на той же площадке — в «Доме музыки», бывшем цехе «Литера А» на «Заводе Шпагина».

Сложно сказать, как будет решена режиссёрски оркестрово-хоровая «Симфония псалмов», но «Персефона» обещана в виде ритуала: «Театральный «обряд», созданный в начале прошлого века для танцевальной труппы Иды Рубинштейн, исполнят оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссёра Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижёра Теодора Курентзиса», — говорится в релизе.

Постановка обозначена как зрелище 18+, начало — в 20:00.

Теодор Курентзис уже обращался к сценической версии «Персефоны»: в 2012 году она была поставлена под его музыкальным руководством режиссёром Питером Селларсом в Teatro Real в Мадриде.

Остальные события фестиваля пока не афишируются, однако есть большая вероятность, что пермяки увидят перформанс Immortal Bach (18+). Это проект Виталия Полонского, в котором пение хора musicAeterna сопровождается видеоартом и световыми инсталляциями. Музыкальная основа — три мотета Иоганна Себастьяна Баха для двойного хора: «Komm, Jesu, komm», «Ich lasse dich nicht» и «Jesu, meine Freude».

В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, где будут проходить творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, мастер-классы, перформансы, трансляции и обсуждения событий основной программы. События фестивального клуба бесплатные и доступны всем жителям города. Ожидается, что клуб расположится в частной филармонии «Триумф».

Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Подробная программа Дягилевского фестиваля будет объявлена в середине марта.

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