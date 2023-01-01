В апреле собственники ещё 56 квартир дома по улице Куйбышева,143 получили денежное возмещение Расселение аварийного здания началось в январе Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 143 / фото: raion.gorodperm.ru

В Перми продолжается расселение аварийного жилого дома по адресу: ул. Куйбышева, 143, которое началось 9 января. Как рассказали в управлении жилищных отношений администрации Перми, от собственников принято уже 185 пакетов документов. Жилые помещения маневренного фонда предоставлены 9 семьям. Также 6 жилых помещений предоставлено по договору социального найма. В отношении 161 жилого помещения собственникам выплатили денежное возмещение (на конец марта их было 105).

Напомним, 16 ноября 2022 года был введён режим повышенной готовности в отношении дома по ул. Куйбышева, 143 в связи с его аварийным состоянием. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 1 марта в отношении дома ввели режим ЧС, так как возникла опасность внезапного обрушения несущих конструкций здания.

Ранее депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жителям дома до 6 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.