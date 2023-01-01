Собственники 105 квартир дома по улице Куйбышева,143 получили денежное возмещение
Ещё 9 семей переселены в маневренный фонд
В Перми завершается расселение аварийного жилого дома по адресу: ул. Куйбышева, 143, которое началось 9 января. Как рассказали в управлении жилищных отношений администрации Перми, на сегодняшний день большинство помещений уже опечатано, от жильцов принято 180 пакетов документов. Собственники 105 жилых помещений уже получили денежное возмещение.
Ранее также сообщалось, что в маневренный фонд временно переселены 9 семей, и 4 жилых помещения предоставлены по договору социального найма.
Напомним, 16 ноября 2022 года был введён режим повышенной готовности в отношении дома по ул. Куйбышева, 143 в связи с его аварийным состоянием. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 1 марта в отношении дома ввели режим ЧС, так как возникла опасность внезапного обрушения несущих конструкций здания.
Ранее депутаты комитета гордумы по бюджету и налогам рекомендовали мэрии обеспечить все необходимые выплаты жителям дома до 6 июня.
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