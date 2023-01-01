Алёна Бронникова Из-за репетиции парада Победы изменится маршрут экскурсионного автобуса 300Т Изменения в движении планируются 6 и 7 мая Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 6 и 7 мая изменится маршрут экскурсионного автобуса № 300т. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Департаменте транспорта краевой столицы.

В выходные накануне Дня Победы планируется провести репетицию парада на Октябрьской площади, в связи с чем будет перекрыто движение на некоторых участках дорог. Общественный транспорт, маршрут которого пролегает через площадь перед Политехом, будет следовать в объезд.

Изменения коснутся также и маршрута экскурсионного автобуса, запущенного к 300-летию Перми. Поездки в этот день состоятся по расписанию: в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, но маршрут будет частично изменён, он будет пролегать в объезд Октябрьской площади, как у автобусов № 50 и 51.

В Перми началась подготовка к Дню Победы, администрация города опубликовала программу мероприятий, запланированных на 9 мая. Традиционно в 10:00 на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Репетиции начались с середины апреля и запланированы на 6 и 7 мая с 11:00 до 15:00.

На время проведения репетиций накануне праздника и проведения парада в день торжества будет перекрыта часть улиц в центре города, изменится расписание общественного транспорта.





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