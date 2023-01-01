В мэрии Перми подробно рассказали об изменении движения автобусов и трамваев 9 мая Жителей, планирующих передвижение по городу, просят учесть эту информацию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми напоминают горожанам об изменении движения общественного транспорта в День Победы 9 Мая.

Так, с 5 утра и до 14:00 в связи с перекрытием ул.Ленина и Комсомольского проспекта ожидаются следующие изменения:

— автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77 проследуют в объезд перекрываемого участка по ул. Революции;

— автобус №51 проследует в объезд по ул. Революции и Сибирской. Маршруты №3к и №71 будет следовать по ул. Пушкина до Центрального рынка;

— конечной остановкой маршрута №10 станет «Универсам», а для маршрутов №41 и №60 «Улица Попова». При этом автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Движение трамваев по улицам Петропавловской и Ленина будет приостановлено с 06:00 до 13:00. По улицам Борчанинова и Революции движение будет закрыто с 10:00 до 12:00.

С 14:00 до 23:00 автобусные маршруты №10, №14, №50, №68 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Маршрут №67 будет следовать по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы №6, №46 и №49 проследуют по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.

С 22:50 до 23:20 будет временно закрыто движение на Коммунальном мосту. Автобусы следуют с приостановкой на время проведения фейерверка.

После салюта жители смогут разъехаться по домам, воспользовавшись автобусными маршрутами №3, №10, №14, №15, №20, №50, №53, №67, №68 и трамвайными маршрутами №4, №5, №7.





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