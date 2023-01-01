Елена Синица В Перми начались репетиции торжественного прохождения войск в День Победы Сейчас они проходят на плацу Пермского военного института Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжают подготовку к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в ведомстве, праздничные события откроет Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с колоннами «Бессмертного полка». Уточняется, что репетиции сейчас проходят на плацу Пермского военного института.

Позднее репетиции будут проходить и на Октябрьской площади. Они запланированы на 4 мая с 20:00 до 23:00, 6 и 7 мая с 11:00 до 15:00. На это время движение транспорта в районе площади ограничат.









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