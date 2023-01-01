Решение о снятии обеспечительных мер на строительстве онкоцентра в Перми оставлено в силе Апелляция по концессионному соглашению будет рассмотрена 23 мая Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине /фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Прикамья о снятии обеспечительных мер в рамках спора прокуратуры Пермского края с концессионером ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС) и краевыми властями вокруг договора концессии на строительство онкоцентра.

Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал надзорному органу в признании договора незаконным и отменил обеспечительные меры. Прокуратура обжаловала решение. Апелляция по обеспечительным мерам, предполагающим запрет совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта и пр., была рассмотрена сегодня, 27 апреля. Заседание суда по самому соглашению назначено на 23 мая.

Напомним, история с оспариванием концессионного соглашения по онкоцентру началась ещё в сентябре 2022 года, когда заместитель прокурора Пермского края обратился с иском к Клинике инновационных исследований и министерству экономического развития и инвестиций Пермского края. Он потребовал признать соглашение ничтожным.

В прокуратуре посчитали, что концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра, затраты же на строительство должны будут возместить из бюджета.

В итоге 8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению.

В марте краевой арбитраж отказал региональной прокуратуре в иске к ООО «Клиника инновационных исследований» и краевому министерству экономического развития по поводу строительства онкоцентра в Камской долине. Концессионное соглашение было признано законным.

В краевом минэке ранее на претензии прокуратуры отвечали, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.

По данным властей, концессионное соглашение о строительстве нового онкологического центра было заключено, чтобы обеспечить условия для оказания своевременной медицинской помощи жителям. В создаваемом в рамках концессии онкоцентре будут предоставляться новые виды медицинской помощи, которых сейчас нет в Пермском крае, например радионуклидная терапия.

Планируется, что краевой онкоцентр будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещённых на территории площадью около 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.

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