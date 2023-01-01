Максим Артамонов Спор по концессии краевого онкоцентра возвращается в суд Жалобу региональной прокуратуры рассмотрят в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Прокуратура Пермского края обратилась с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда, отказавшего надзорному органу в признании ничтожным концессионного соглашения между минэком Пермского края и ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС) о строительстве нового онкоцентра в Перми. Апелляция поступила в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 20 апреля. Дата её рассмотрения ещё не определена.

Как сообщает Properm.ru, в жалобе прокуратуры сообщается, что концессионеру может быть возмещена лишь часть затрат на строительство. В случае же с онкоцентром они покрываются из бюджета полностью. Прокуратура также считает незаконным тот факт, что после заключения соглашения в руках частного инвестора фактически создаётся монополия на оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

История с оспариванием концессионного соглашения по онкоцентру началась ещё в сентябре 2022 года, когда заместитель прокурора Пермского края обратился с иском к Клинике инновационных исследований и министерству экономического развития и инвестиций Пермского края. Он потребовал признать соглашение ничтожным.

В прокуратуре посчитали, что концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра, затраты же на строительство должны будут возместить из бюджета.

В итоге 8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению.

В марте краевой арбитраж отказал региональной прокуратуре в иске к ООО «Клиника инновационных исследований» и краевому министерству экономического развития по поводу строительства онкоцентра в Камской долине. Концессионное соглашение было признано законным.

В краевом минэке ранее на претензии прокуратуры отвечали, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.

По данным властей, концессионное соглашение о строительстве нового онкологического центра было заключено, чтобы обеспечить условия для оказания своевременной медицинской помощи жителям. В создаваемом в рамках концессии онкоцентре будут представляться новые виды медицинской помощи онкологическим больным, которых сейчас нет в Пермском крае. Например, радионуклидная терапия.

Планируется, что краевой онкоцентр будет состоять комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещенных на территории площадью около 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. В нём планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.

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