Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет возвращается «на закат» Антон Пимонов впервые представит эскизы «Каменного цветка» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Оргкомитет ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» представил программу 2023 года. Несмотря на то, что фестиваль проходит не в Перми, он обещает стать одним из самых значительных культурных событий программы юбилейного года.

Торжественное открытие – знаменитый «Закат на Крестовой» – состоится 1 июля, но первые спектакли на ландшафте в окрестностях Губахи будут показаны уже 30 июня. Это связано с гастрольным графиком Челябинского театра современного танца, который покажет на вершине Рудянского споя монобалет Дениса Чернышова «Одуванчики» (16+). Пермяки его уже видели: он участвовал в программе «Монофеста-2022». Это не совсем балет: пластический рассказ о суровых армейских буднях, горький и забавный, идёт без музыки, и в нём даже есть речь. В 2020 году спектакль был номинирован на «Золотую маску».

В этот же день свой спектакль земляки Дениса Чернышова – Челябинский камерный театр – покажут спектакль Олега Хапова «Достоевский. Игра в…».

Церемония открытия начнётся 1 июля в 20:30. На Крестовую возвращается Пермский балет: после двухлетнего перерыва он снова станет главным героем фестиваля. Программа вечера будет не только яркой, но и интригующей: руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов впервые представит на публике эскиз своего «Каменного цветка» (6+) на музыку Прокофьева, который полностью планируется показать только в 2024 году. Кроме того, зрители ландшафтного фестиваля увидят фрагменты из балета Валерия Гаврилина «Анюта» (6+) в хореографии Владимира Васильева и легендарную сюиту танцев из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» (6+) в хореографии Нины Анисимовой.

Мария Коновалова, советник председателя Совета директоров «Метафракса», председатель оргкомитета фестиваля:

– Мы с самого начала говорили о том, что фестиваль должен стать частью трёхсотлетия Перми, что 300-летие Перми – это локации не только города, но и всего региона. Есть замечательный исторический факт: Арам Хачатурян написал свой знаменитый на весь мир «Танец с саблями» в Перми в годы войны, и вокруг этого у нас всё и строилось. Пермь и Пермский край точно заслуживают этой постановки в год трёхсотлетия Перми. Будет ещё «Каменный цветок» – это тоже очень сильно про Урал и очень сильно про Пермь.

Пермский балет впервые планирует выступать на горе Крестовой в сопровождении живого оркестра под управлением главного дирижёра театра Миграна Агаджаняна. До сих пор балетные выступления всегда проходили под фонограмму. Разумеется, оркестр будет участвовать только в том случае, если позволит погода, поэтому фонограммы как запасной вариант тоже готовятся.

Мария Коновалова:

– Впервые – дай бог, чтобы у нас всё получилось – замахнулись мы на то, чтобы, когда на ландшафтной сцене будет выступать балетная труппа, перед ней разместится полноценный оркестр Пермского театра оперы и балета. Мы этого ни разу не делали. Это будет качественное изменение, качественный шаг. Спасибо коллегам, что они идут на эти риски. Мы их все понимаем, разделяем, обсуждаем. Но должно быть очень красиво, очень круто!

Программа следующих фестивальных дней чрезвычайно насыщенна. Так, 2 июля показы начнутся в два часа дня, и будет представлено целых три спектакля: «Вспомни имя своё» (Армянский государственный русский драматический театр им. К. Станиславского, режиссёр Роберт Акопян), спектакль-номинант «Золотой маски» «Двенадцатая ночь, или Как угодно», поставленный Юрием Муравицким в воронежском театральном центре «Никитинский», и уже знакомый пермякам Ich bin Faust (16+) театра «Балет Евгения Панфилова».

3 июня свои премьеры покажут популярные театры Пермского края. Губахинская «Доминанта» представит «Живое вещество» (12+), документальный спектакль по пьесе Александра Вислова в постановке художественного руководителя театра и всего фестиваля Любови Зайцевой. Драматург будет присутствовать: ведь это мировая премьера, до сих пор «Живое вещество» никто не ставил.

Пермский камерный театр «Новая драма» покажет «Бесприданницу», которую пермские зрители ещё не видели. Спектакль к 200-летию Александра Островского поставили художественный руководитель театра Марина Оленёва и Алла Дегтярникова.

4 июля будет показан ещё один документальный спектакль: Лысьвенский театр драмы представит свою знаменитую работу «Место действия: Лысьва». Часть «Кын» (режиссёр Андрей Шляпин).

В этот же день свою долгожданную премьеру «Кама. Горт. Легенды» (16+), основанную на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край, покажет Пермский театр кукол. Режиссёр Дмитрий Вихрецкий не переносит на ландшафт уже готовый спектакль: он изначально задуман как ландшафтное действо с живым огнём.

Фестиваль завершится 5 июля. В этот день будет сыграна ещё одна недавняя премьера «Доминанты» – спектакль режиссёра Дмитрия Огородникова «Ближние». Закроет программу «Мой Гамлет» московского театра «Мастерская Тани Стрельбицкой». Этот коллектив уже участвовал в губахинском фестивале в 2021 году, его премьер Станислав Мотырев, который и сыграет Гамлета, родом из Губахи, а азы профессии получал в «Доминанте».

Несмотря на то, что первые три дня «Тайн горы Крестовой» совпадают по времени с Дягилевским фестивалем (18+) в Перми, наверняка найдётся немало зрителей, которые предпочтут летом наслаждаться театром не в залах, а в живописных окрестностях Губахи. Большинство спектаклей пройдёт на вершине Рудянского споя, но и руины «города-призрака» Верхняя Губаха, как всегда, станут одной из сценических площадок, а 5 июля фестиваль переместится в декорации фильма «Сердце пармы».

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

– Мы с прошлого года все муниципальные фестивали в Пермском крае меряем… Бывает, измеряют в попугаях, а мы измеряем в «Тайнах горы Крестовой»! В том смысле, что 10 тыс. человек гостей и зрителей фестиваля – это впечатляющая цифра. Мы очень много в прошлом году говорили, что другие фестивали тоже должны становиться межведомственными, должны вовлекать новых участников в подготовку и проведение этих событий, бизнес должен подключаться. В каждом муниципалитете есть что-то уникальное, самобытное, каждый достоин того, чтобы появилось своё событие, не повторяющее «Тайны горы Крестовой»: это для нас модельная история, к которой мы призываем стремиться и других. Все должны стремиться за лидером, которым, так сложилось, стали «Тайны горы Крестовой». Сегодня это абсолютно точно можно констатировать.





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