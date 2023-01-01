Пермский театр кукол примет участие в фестивале «Тайны горы Крестовой» В театре рассказали о планах на 2023 год Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол примет участие в фестивале «Тайны горы Крестовой» в июле в Губахе. Специально для этого готовится этноландшафтный спектакль «Кама. Горт. Легенды» (16+), основанный на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край. Пьесу на основе этнографических материалов пишет драматург Александр Хромов, художник проекта Мария Матвеева, композитор Анна Булгакова. Все из Санкт-Петербурга, кроме режиссёра: ставить спектакль будет худрук театра Дмитрий Вихрецкий.

«Кама. Горт. Легенды» войдёт в репертуар театра, причём в летнее время будет играться на свежем воздухе — во дворе. В ландшафтной версии на горе Крестовой обещано что-то вроде файер-шоу.

Это не единственный необычный спектакль в планах Пермского театра кукол. Для незрячих и слабовидящих посетителей впервые в истории театра будет поставлен тактильный спектакль «Следуя за воображением» (0+), режиссёр — Маруся Кузнецова (Москва), художник — Анастасия Гончарова (Санкт-Петербург). У Маруси Кузнецовой, актрисы московского театра кукол «Огниво», богатый опыт создания подобных спектаклей и множество удачных постановок для инклюзивной аудитории.

На большой сцене запланирована премьера спектакля «Большая маленькая девочка» (6+) по книге Марии Бершадской. Первоклассница Женя — самая обычная девочка, если не считать роста: целых два метра! Чтобы заплести ей косички, маме приходится вставать на табуретку. Это история о том, как здорово и как сложно быть непохожим на других. Ставит спектакль Дмитрий Вихрецкий и художница Виктория Ельцова. Они разрабатывают необычное визуальное решение и особенных кукол.

К трёхсотлетию Перми, как уже сообщалось, на сцену будут перенесены дважды экранизированные приключения Ивана Семёнова, героя Льва Давыдычева. Спектакль «Уроки жизни Ивана Семёнова» (6+) ставит режиссёр Дмитрий Богданов, который уже создал в Пермском театре кукол инсценировки другой культовой повести Давыдычева — «Лёлишна из третьего подъезда» (6+).

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