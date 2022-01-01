Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» 300 лет Перми. Начало Краткий путеводитель по юбилейным событиям Поделиться Твитнуть

Юбилейный год в Перми начался. Состоялись первые события праздничной программы: ледовое шоу на катке у Театра-Театра и Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Пермский вернисаж», выдержанный в юбилейной тематике.

Константин Долгановский

Тем не менее многие события, предварительно включённые в программу празднования 300-летия Перми, уже точно отменены, а особенно много таких событий, с которыми нет полной ясности: их содержание, даты проведения и форматы до сих пор обсуждаются и формируются.

Мы составили небольшой путеводитель, который может служить первым ориентиром для пермяков при построении планов на год: вдруг вы запланируете отпуск, а тут как раз премьера, которую никак нельзя пропустить, или важные соревнования! При этом мы прекрасно понимаем, что планы ещё неоднократно изменятся, так что это — первое приближение к теме.

Фестивали и праздники

Официально в программе юбилея 19 «ключевых событий», из них три главных: это летний фестиваль «Белые ночи на Каме» (0+), который начнётся 12 июня в День города и завершится 26 августа в Ночь города; патриотический проект «Оружие Победы» (0+), посвящённый пермским предприятиям оборонного комплекса, — он начнётся ровно тогда же, а завершится чуть позднее — в середине сентября; и фестиваль науки, технологий и искусства, который намечен на ноябрь и должен перерасти в биеннале science art (0+), которая по замыслу организаторов — Марии Кублановой и Натальи Галкиной — должна стать постоянной, проходящей, как любая биеннале, один раз в два года. «Это наш подарок Перми», — сказала программный директор празднования Мария Кубланова, и она совершенно права: во всём мире множество разнообразных биеннале, но большого события, посвящённого science art, нет, и при хорошем кураторе оно может «доплюнуть и переплюнуть» Индустриальную биеннале в Екатеринбурге.

Беда только в том, что по всем трём событиям нет никакой ясности. Одно можно сказать точно: с «Оружием Победы» всё будет в порядке, никаких трудностей этот проект не испытает.

Есть ещё несколько новых фестивалей. Так, с 1 по 4 июня впервые пройдёт фестиваль детского и семейного кино, который ещё не обзавёлся более коротким и привлекательным названием. Событие будет состоять из конкурсной программы, в которую войдут полнометражные фильмы, картины короткого метра и анимация. Членами жюри станут отобранные со всей России дети.

Большим фестивальным событием станет финал XXXI Всероссийской студенческой весны 26—31 мая. Для постановки церемоний открытия и закрытия пригласили наимоднейшего пермского театрального режиссёра — Александра Шумилина, руководителя компании «немхат», который организует события фестиваля в своём излюбленном формате «сайт-специфик» с использованием городских пространств.

Наследием «Студвесны» для Пермского края станут новые арт-объекты, созданные в рамках конкурсного направления «Арт», коллекция авторской одежды «Пермь-300» от молодых дизайнеров и большой концертный тур с лучшими номерами фестиваля по муниципалитетам Пермского края.

В юбилейный год Пермь впервые примет финал фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Это событие не будет столь же зрелищным и размашистым, как «Студвесна», потому что основной этап проходит в онлайн-формате. В финале за главный приз поборются молодёжные театры-студии из Перми «Туки-Луки» и New vision, а всего в Пермь съедутся 100 коллективов — победителей региональных этапов из 14 субъектов ПФО. Церемония награждения пройдёт 22 апреля 2023 года на сцене Театра-Театра, прямая трансляция будет проходить на федеральном портале Культура.рф.

Для театралов

Театральных событий в юбилейном году будет особенно много. Причина очень простая: все намеченные премьеры пермские театры посвящают юбилею!

Пермский театр оперы и балета анонсирует на первую половину года три премьеры: балет Глазунова «Раймонда» (12+), оперы «Бал-маскарад» (16+) Верди и «Летучий голландец» (18+) Вагнера. Ни одно из трёх названий прямого отношения к Перми и её истории не имеет, что, впрочем, не снижает их ценность для театрального репертуара. Все три постановки — из разряда «обязательных», то, что по определению должно быть в репертуаре музыкального театра, однако в Перми оперы Верди и Вагнера не идут, а балет большой формы ставился в последний раз в 2018 году — это была «Баядерка» (12+). В целом сезон в Пермской опере можно назвать сезоном больших, многоактных спектаклей.

«Летучего голландца» будет ставить Константин Богомолов, музыкальное руководство постановкой осуществляет его постоянный соратник Филипп Чижевский. Премьерная серия показов назначена на 1, 2, 3 и 4 апреля.

«Раймонда» — это, по словам программного директора театра Дмитрия Ренанского, балет, который должен напомнить о многолетнем «родстве» Пермского театра оперы и балета и Мариинского театра и в этом смысле тематически привязан к юбилею. Ставят балет репетиторы из Мариинки, а руководитель Пермского балета Антон Пимонов осуществляет художественное руководство: «Раймонду» он хорошо знает, танцевал в ней в Мариинке. Художник-постановщик — Альона Пикалова, и она уже работает над эскизами, стараясь сделать пермскую «Раймонду» такой же особенной, какой стала пермская «Баядерка».

Премьера «Бала-маскарада» назначена на 8, 9 и 10 июня, но ещё может сместиться, поскольку не совсем ясно, кто будет ставить. Премьера «Раймонды» — 14, 15 и 16 июля. Это не все планы Пермской оперы на 2023 год: будет ещё один большой — в двух актах — балет и как минимум ещё два оперных названия.

Пермский академический Театр-Театр подошёл к вопросу более системно: здесь ожидается очень много премьер, из них часть специально «заточена» под юбилей.

2—8 марта пройдёт премьерная серия показов спектакля «Гостиница «Центральная» (16+, режиссёр — Елена Невежина, инсценировка — Валентин Донсков, Ксения Гашева), посвящённого истории Перми и знаменитой пермской гостиницы. Авторы рассказывают о «семиэтажке» через три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е и современность. Зрители оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев. В ролях: Марат Мударисов, Степан Сопко, Анна Огорельцева, Евгения Барашкова.

1 мая состоится премьера документального аудиоспектакля «ПопуТТчики» (12+, режиссёр — Дмитрий Мульков, композитор — Андрей Платонов). Во время поездки на кольцевой электричке (Пермь II — Лёвшино — Пермь II) с мая по сентябрь 2023 года пассажиры смогут послушать аудиоспектакль бесплатно, потребуется только телефон, интернет и наушники.

Путешествие в поездах часто проходит за разговорами со случайными попутчиками. Пассажиры «Ласточки» познакомятся с рабочим, который каждый день в 7 часов утра садится на электричку и едет на завод, с пенсионеркой, которая каждые выходные спешит на дачу ухаживать за своим огородом, с молодым фотографом-путешественником. На протяжении всего пути зрителя будет сопровождать голос проводницы, которой тоже есть что рассказать о своей жизни, работе, поездах и пассажирах.

8—12 июня на большой сцене ТТ пройдёт премьерная серия самого долгожданного проекта сезона — музыкально-пластического спектакля «Сердце Пармы» (16+, хореограф-постановщик — Олег Глушков, дирижёр-постановщик — Кирилл Бузмаков, художник-сценограф — Мария Левина, художник по свету — Иван Виноградов, художник по костюмам — Полина Гречко) на основе сюжета романа Алексея Иванова.

Спектакль состоит из эпизодов, которые связаны с событиями романа, но не напрямую, а «архетипически». В качестве центрального образа в театральной аннотации названы отношения вертикали и горизонтали, мужского и женского начал, «московитов» и «пермяков». В музыкальном языке будут сочетаться элементы архаических фактур и сонорики. Качество, характеризующее происходящее на сцене, авторы концепции определяют как «симфонизм». В главных ролях Александр Гончарук (Михан) и Анастасия Тиунова (Тичерть).

Для детей Театр-Театр ставит интерактивный спектакль «Алиса» (6+), для которого за пределами театра будет создано специальное пространство, наполненное интерактивными видеопроекциями и инсталляциями. Вместе с Алисой зрители — дети дошкольного и младшего школьного возраста и их родители — последуют за Белым кроликом, встретят Гусеницу и Чеширского кота, окажутся на безумном чаепитии со Шляпником и поиграют в крокет в Королевском саду.

В Пермском театре юного зрителя 29 мая состоится премьера спектакля для взрослых «Танго с коровами» (18+). Худрук театра Константин Яковлев готовит сценическую версию оперы пермского композитора Игоря Машукова на тексты пермского поэта-футуриста-авиатора Василия Каменского.

Ещё один юбилейный спектакль ТЮЗа — «Капризка» (6+) по детской повести Льва Кузьмина в постановке Татьяны Безменовой.

Пермский театр кукол тоже ставит спектакль по культовой детской повести пермского автора: здесь наконец-то переносят на сцену дважды экранизированные приключения Ивана Семёнова, героя Льва Давыдычева. Спектакль (6+) ставит режиссёр Дмитрий Богданов, который уже создал в Пермском театре кукол инсценировки другой культовой повести Давыдычева — «Лёлишна из третьего подъезда» (6+).

На протяжении года в Перми должны состояться многочисленные гастроли столичных театров, и первые уже прошли — «Война и мир» (16+) в постановке Театра им. Вахтангова буквально перепахала пермских зрителей: такого мощного театрального высказывания мы не видели много лет. На очереди — ещё одна «Война и мир» (12+), на сей раз в версии Петра Фоменко. Большие гастроли его «Мастерской» состоятся в ДК им. Солдатова в мае, будет показано шесть выдающихся спектаклей.

Театралы с нетерпением ждут информации о программе «Золотая маска» в Перми», но вот с ней-то как раз никакой ясности нет. Не факт, что проект вообще состоится.

Для меломанов

Юбилейный год будет отличаться большим количеством симфонических концертов. Планировался симфо-марафон с выступлениями больших оркестров на эспланаде, однако Пермская филармония не получила финансирования.

Тем не менее точно известно, что в Перми пройдёт концерт оркестра Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева (в 2022 году такого концерта не было), 29 марта планируется выступление ГАСО им. Е. Светланова на сцене ДК им. Солдатова, своим чередом пройдут традиционные фестивали с участием симфонических оркестров — фестиваль Дениса Мацуева в марте и фестиваль Владимира Спивакова в июне.

Для спортсменов и болельщиков

Чем юбилейный год особенно богат, так это зрелищными спортивными событиями. Все самые красивые и модные виды спорта будут представлены в Перми на самом высоком уровне.

Особенно повезло любителям фигурного катания, а их в Перми, судя по ажиотажу вокруг ледового шоу на эспланаде, очень много. С 14 по 16 февраля на льду УДС «Молот» пройдёт первенство России по фигурному катанию на коньках — это примерно то же, что чемпионат, только для юниоров. В СК им. Сухарева в марте пройдёт крупный турнир по фигурному катанию на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой.

С 28 февраля по 2 марта в «Молоте» пройдёт чемпионат России по самбо, в котором примут участие более 700 спортсменов аж из 80 российских регионов. В СК им. Сухарева 14 февраля стартует первенство России по скалолазанию, здесь будут участвовать более 500 спортсменов из 38 российских регионов, которые должны по достоинству оценить выдающийся пермский скалодром.

С 17 по 21 августа Пермь примет всероссийский финал летней Спартакиады трудящихся России: в соревнованиях по 10 видам спорта примут участие более 1200 человек.

В начале сентября пройдёт Пермский марафон — одно из крупнейших «беговых» событий России, в котором примут участие жители порядка 40 регионов страны, с ним будут совмещены беговые дисциплины чемпионата России по лёгкой атлетике.

Программа значимых событий в сфере спорта завершится осенью Международным форумом «Россия — спортивная держава», участниками и гостями которого станут более 5000 человек. Помимо деловой программы мероприятие включает и обширную спортивную составляющую. Самым зрелищным должен стать международный турнир Ural Fighting Championship по смешанному боевому единоборству ММА.

Кроме того, в программе спортивных событий — соревнования высокого уровня по ушу, киокушинкай, аквабайку и чирлидингу. Как говорится, всё самое вкусное.

К сожалению, массовая «Лыжня России», проведение которой тоже планировалось в юбилейный год, сейчас относится к тем событиям, которые «под вопросом».

Для любителей музеев и выставок

Пермская галерея (ПГХГ) в этом году запланировала на своей площадке всего пять выставок, потому что в октябре, если (чур! чур! чур!) всё пойдёт по плану, она закроется на подготовку к переезду в новое здание.

Выставка «Каменские» (0+) пройдёт с 20 апреля до начала августа. Речь в ней пойдёт о знаменитой династии купцов-пароходчиков и меценатов Каменских, о роли, которую они сыграли в судьбе Прикамья, а также об их бесценной художественной коллекции, которая рассеяна по разным музейным и частным собраниям. Будут представлены подлинники живописи и иконописи из собрания ПГХГ и Нижнего Новгорода, а также неопубликованные ранее документы. Главным экспонатом станет знаменитый иконостас работы Николая Рериха из родовой усыпальницы Каменских, который пермяки увидят в полном составе впервые.

Выставка «Небесные покровители России. Иконы и русское декоративно-прикладное искусство XIX—XX вв. из частной коллекции (Москва)» будет демонстрироваться с 27 апреля.

Персональная выставка Михаила Павлюкевича (0+), которая планируется с июня по октябрь, — наилучший выбор для представления пермского искусства в юбилейный год. Будет показана оригинальная графика одного из самых значительных художников Пермского края. Центральное место займут акварели из цикла, посвящённого пермской деревянной скульптуре.

В экспозиции «Чугунное кружево Урала» (0+) будет представлено художественное литьё из чугуна XIX—XX веков из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Эта выставка — обменная: в Екатеринбург поедут «пермские боги» и строгановская икона из собрания ПГХГ.

Музей современного искусства PERMM в год 300-летия Перми особое внимание будет уделять работе с местными феноменами, размышлениям над идентичностью Перми и Урала и новому взгляду на музейную коллекцию.

В апреле в PERMM откроется большой межрегиональный проект музея PERMM и Ельцин-центра «Современное искусство по обе стороны Уральских гор» (12+). Команда пермского музея собирает экспозицию художников, живущих и работающих к западу от Уральских гор, а команда Арт-галереи Ельцин-центра — уральских художников, живущих и работающих на востоке от Урала. Выставка, собранная в Екатеринбурге, будет показана в Перми, а пермская — в Екатеринбурге.

В августе на всех трёх этажах музея начнёт работу просветительский и исследовательский проект (12+), посвящённый изучению феномена пермской рок-музыки. Это будет большое путешествие в мир историй, людей и событий, которые связаны с рок-движением.

Главный проект PERMM, посвящённый юбилею, — это «Придумай Пермь» (0+), масштабная программа в сфере паблик-арта. В течение года представители неформальных сообществ Перми в содружестве с профессиональными художниками создавали свои «образы Перми», и в сентябре все участники движения пройдут по Перми красивым карнавальным шествием.

Пермский краеведческий музей в марте открывает в Доме Мешкова выставку «Докопаться до Перми» (0+) — археологические находки, сделанные в центре Перми в последние годы, когда был сделан ряд крупных открытий: «Клад дома Лары» с дореволюционной посудой, фрагмент Соликамского тракта на бывшем заводе Шпагина и другие.

Продолжится выставка-трилогия «Пермь замечательных людей» (0+). Вторая часть проекта — «Где родился, там и пригодился» (0+), — о тех, кто родился в Перми и здесь же работает, прославляя малую родину, — откроется в марте. Завершится проект в сентябре выставкой «Пермский след» — о тех, кто родился в Перми, а известности добился за её пределами.

Будни великих строек

К юбилею привязано множество строительных и инфраструктурных проектов, но далеко не все они будут завершены в юбилейный год, а те, что будут завершены, не сразу заработают — нужна будет адаптация, приспособление, доводка…

«Балет Евгения Панфилова» планирует переехать в своё новое помещение в феврале, а в марте состоится первое выступление в реконструированном зале: в качестве спектакля открытия будет либо «Ромео и Джульетта» (16+) с восстановленной хореографией Панфилова, либо «Принц и нищий» (12+) — новая, совершенно оригинальная постановка Алексея Расторгуева.

Пермская филармония планирует «инаугурацию» своего Большого зала на июнь, в этом случае первым событием на обновлённой сцене будет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» (6+) 6—10 июня.

Театр юного зрителя на своей новой сцене в сентябре выпустит «Капризку».

Планируется, что Пермская галерея торжественно примет новое здание на «Завода Шпагина» в декабре, после чего начнётся переезд и адаптация, которые продлятся около года. С Краевой музыкальной школой похожая история: она будет сдана в юбилейном году, но первые уроки в ней состоятся только в сентябре 2024-го. В новый зоопарк животных обещают начать перевозить уже этим летом, но им понадобится около полугода, чтобы обжиться на новом месте, и только после этого зоопарк будет принимать посетителей. Обещано, что это случится в конце 2023 года, но верится с трудом.

Точно будут завершены два спортивных объекта — реконструированный легкоатлетический манеж «Спартак» и совершенно новенький спортивный комплекс «Энергия» на месте стадиона с тем же названием, однако никаких специальных событий на их открытие не планируется.

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Вот так выглядит юбилейный год в Перми в первом приближении. Каким он будет в реальности? Поговорим через год, который должен остаться не только в памяти, но и в быту, и в коллекциях: сувениры, специально разработанные для юбилея, уже в конце января должны начать продаваться на эспланаде.

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