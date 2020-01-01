Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Больше, чем театр Зрители Губахи снова увидели театральные спектакли на ландшафте Поделиться Поделиться Твитнуть

Станислав Мотырев в спектакле «Властелин сумеречных бабочек»

Влад Туров

Сейчас кажется, что летний фестиваль театральных спектаклей на ландшафте невозможно было не придумать. Сама природа на этом буквально настаивает: белые ночи, сказочные закаты и фантастические пейзажи окрестностей Губахи вдохновляют на то, чтобы как-то оживить и одухотворить эту прекрасную натуру… Однако девять лет назад, когда художественный руководитель губахинского театра «Доминанта» Любовь Зайцева впервые предложила провести ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», эта идея казалась совершеннейшим безумием. Это ж какие усилия надо приложить, чтобы устраивать театральные спектакли каждый день в новой локации, иногда в не самых доступных местах, и обеспечивать подвоз аппаратуры, артистов, вспомогательной инфраструктуры в виде всевозможных палаток-гримёрок и, наконец, зрителей!

Всё получилось. Тогда, в 2012 году, фестиваль прошёл благодаря программе «Пермский край — территория культуры» Министерства культуры Пермского края. Сейчас «Тайны горы Крестовой» вот уже третий год подряд входят в список приоритетных проектов краевого минкульта, что позволяет обеспечить участие в программе фестиваля не только театров Пермского края, но и приезжих — таких как столичная Мастерская Тани Стрельбицкой и Чеховская студия из музея-заповедника «Мелихово».

Нынешний, 10-й фестиваль получился на удивление разнообразным. Каждый спектакль — редкость, эксперимент и эксклюзив. Ничего обыкновенного. Начать с того, что у «Горы Крестовой» нынче было два открытия вместо одного, два балета на вершине Рудянского споя вместо одного: 26 июня, в разгар белых ночей, в знаменитом «Закате на Крестовой» выступил Пермский театр оперы и балета с большой программой: классические танцевальные акты из опер — «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина и «Польский бал» из «Жизни за царя» Глинки, а плюс к ним знаменитые миниатюры Михаила Фокина — «Видение розы» и «Умирающий лебедь»; а неделю спустя на той же вершине «Балет Евгения Панфилова» показал свою литературную сюиту Tolstoy — серию миниатюр по произведениям Льва Толстого.

Елена Шарантай в спектакле «Горнозаводская цивилизация»

Влад Туров

Со второго балетного вечера стартовала основная программа фестиваля: каждый день — новый спектакль в новом месте. Разумеется, прекрасно послужил город-призрак Верхняя Губаха: эти живописные руины социализма исправно поставляют губахинцам самые эффект­ные декорации для спектаклей. Увы, с каждым годом мест, пригодных для использования в этом качестве, в Верхней Губахе всё меньше: ещё недавно спектакли играли на останках Дворца молодёжи и в бывшем цехе завода аппаратуры дальней связи, а сейчас уже небезопасно — обваливаются. Но могучий, эпичный Дворец культуры шахты им. Калинина по-прежнему в строю! В его зрительном зале Мастерская Тани Стрельбицкой (Москва) сыграла спектакль «Властелин сумеречных бабочек» по «Человеческому голосу» Жана Кокто, а на помпезной парадной лестнице, ведущей к входу во дворец, губахинская «Доминанта» впервые показала свою инсценировку книги Алексея Иванова «Горнозаводская цивилизация».

«Человеческий голос» знают чуть ли не наи­зусть все любители моноспектаклей, казалось бы, что нового можно тут сказать? Однако режиссёр и художница Татьяна Стрельбицкая вместо покинутой женщины вывела на сцену страдающего героя, и сразу появились новые смыслы, новые оттенки. В безымянной главной роли выступил актёр Театра Романа Виктюка Станислав Мотырев — настоящий «виктюковский» актёр, прекрасно, как говорится, «оснащённый»: внешность, голос, пластика… Этим богатым арсеналом молодой человек безупречно владеет — не актёрствует, а демонстрирует безупречное чувство такта и меры: он естествен и органичен, хотя и сильных жестов не чужд. Спектакль, кстати, не совсем «моно»: важную роль в нём играет виолончелист Андрей Березин — играет не только музыкально, но и актёрски.

Москвичи идеально освоили предложенную локацию: руины некогда прекрасного зрительного зала не только сыграли роль запущенного богемного жилища, но и стали метафорой разбитой, покорёженной жизни.

Как московская студия оказалась участником губахинского фестиваля? Дело в том, что очень столичный и успешный Станислав Мотырев родом из Губахи, выпускник театра «Доминанта». Старинные друзья и родственники завалили его цветами и подарками.

Эмиль Кольманн, Сергей Толстиков и Кирилл Зайцев в «Иосифе Виссарионовиче»

Влад Туров

Всё на этом фестивале так или иначе связано с Уралом, с Губахой, но особенно сильно — «Горнозаводская цивилизация», новый спектакль «Доминанты», поставленный по книге Алексея Иванова. Кажется, что инсценировать эту книгу невозможно: это не роман или повесть, а большое эссе; однако режиссёр из Казани Радион Букаев придумал остроумный ход, который талантливо адаптировала драматург Светлана Баженова. На подступах к заброшенному ДК расположился пёстрый рынок 1990-х: здесь продавали всё — старинные кирпичи, подделки предметов пермского звериного стиля, советские почтовые марки, свинцовую пулю, которая якобы должна была убить Татищева, но попала в пряжку, старинные гвозди и украшения ручной работы, которые создаёт актриса «Доминанты» Юлия Трапикас. На самом же деле продают Горнозаводскую цивилизацию, а точнее — её легенды и были.

Спектакль интерактивный: зрители оказываются в роли покупателей, общаются с продавцами, вступают в диалоги, торгуются. Постепенно рынок затихает, зрители рассаживаются по местам, «продавцы» же превращаются в загадочных персонажей в чёрном, которые, как молитву, произносят важные, ключевые фразы из книги Иванова, а затем торжественно уносят вдаль экран, на котором сменяют друг друга фотографии горных заводов — и исправно работающих, и руинированных.

Спектакль очень взволновал и участников, и зрителей, вызвал бурное обсуждение, которое касалось не только театральной работы, но и судьбы наследия уральских горных заводов… А на следующий день «Доминанта» предъявила ещё одну работу, столь же обсуждаемую, — театрализованную читку пьесы Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Автор пьесы не только прибыл на событие лично, но и привёз с собой сына — юного актёра берлинского Дойчес-театра Эмиля Кольманна. Сложилась пёстрая коллаборация: среди актёров были представители «Доминанты» Мария Зуевас, Юлия Трапикас, Василий Цаплин (он же попробовал себя в режиссуре) и Сергей Горбунов; мхатовцы Кирилл Зайцев, Тимур Дружков и Алсу Юсупова; а Сергей Толстиков, которого отлично знают поклонники пермской «Новой драмы», нынче покоряет Санкт-Петербург, оттуда и прибыл. Столь мощная команда отлично справилась со сложным текстом, действие которого происходит в двух измерениях: в театре, который ставит пьесу о смерти Сталина, и в самой этой пьесе. Смешной, актуальный, по-булгаковски остроумный текст молодые актёры сыграли смешно, актуально и остроумно. Автор был доволен и благословил «Доминанту» на полноценную реализацию «Иосифа Виссарионовича» в виде спектакля, а его сын, который сыграл юного Сталина, — просто счастлив.

«Выстрелы и поцелуи»

Влад Туров

Фестиваль закрылся спектаклем Чеховской студии из музея-заповедника «Мелихово» «Выстрелы и поцелуи» — пластической версией чеховской «Чайки». Дело происходило на берегу Широковского водохранилища; погода благоволила «Тайнам горы Крестовой» на протяжении всех фестивальных вечеров, а в честь закрытия — особенно: было солнечно, но не жарко, вода в водохранилище теплейшая… Спектакль сопровождался радостным заплывом артистов, зрителей и работавших на фестивале критиков. Зрелище, показанное Чеховской студией, обещало быть столь же прекрасным — красивые актёры, графичный чёрно-белый дизайн… Увы, пластическая интерпретация «Чайки» оказалась вовсе не интерпретацией, а беглым пересказом сюжета. Впрочем, публика принимала мелиховцев тепло, слышались даже крики «Браво!». Обстановка, как говорится, располагала.

На протяжении всего фестиваля наблюдателей не оставляла мысль: если бы не начинание Любови Зайцевой, разве увидели бы губахинцы что-то подобное? Эти театральные находки и эксперименты не только жителям прикамской глубинки, но и насмотренным экспертам подарили столько новых впечатлений! Ландшафтный театр — это нечто большее, чем просто театр. Это источник новых смыслов, эмоций и настоящих приключений.

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