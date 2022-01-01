Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Единица – это не ноль В Перми прошёл IX международный фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноFest» Поделиться Твитнуть

Евгений Малышев

Вот уже третий год подряд пермский фестиваль мнонспектаклей сопротивляется гнёту обстоятельств: то пандемия мешает; то, вроде, всемирная хворь отступила, но началась СВО на Украине, и в мае, как было запланировано, фестиваль провести не удалось: «посыпалась» международная программа; организаторы — Пермское отделение Союза театральных деятелей, арт-директор Нина Соловей и директор Сергей Баракин — перенесли событие на октябрь, но вместо десяти запланированных спектаклей смогли показать лишь восемь.

Удивительное дело, но уменьшение количества конкурсантов на одну пятую часть не сказалось ни на качестве конкурса, ни на его напряжённости. Борьба шла нешуточная, жюри во главе с критиком из Казани Ниязом Игламовым много и ожесточённо спорило. Компромиссом стало решение не присуждать в этом году Гран-при: было много спектаклей примерно одного уровня, выбрать безоговорочного лидера не удалось.

"Похороните меня за плинтусом"

Евгений Малышев

Первый приз получил спектакль «Похороните меня за плинтусом» (18+) Большого театра кукол (Санкт-Петербург). Исполнитель Максим Морозов и режиссёр Роман Бокланов создали спектакль в стилистике «предметного театра», когда обычные вещи — флакон от духов, кассетный магнитофон, матрёшка — становятся двойниками, «иконками» героев, получают индивидуальность и душу. Этот приём очень к месту именно в этом произведении: речь идёт о восьмилетнем мальчике, он и играет по-детски с разными вещами, которые становятся героями его игр, воплощениями окружающих его людей.

Максим Морозов и его «вещные» куклы играют всех героев, и актёр мгновенно переключается с изображения ребёнка на изображение его суровой бабушки; благодаря этому совмещению персонажей «страшная» бабушка очеловечивается, вызывает не только осуждение, но и сочувствие.

Второй приз получил спектакль Свердловского академического театра драмы «Человек на часах» (16+) по рассказу Николая Лескова. Актёр Антон Зольников постоянным зрителям «Монофеста» уже знаком, его спектакль по рассказам Шукшина, показанный на пермском фестивале в 2019 году, забыть невозможно. В этот раз вместе с режиссёром Владимиром Кравцевым Зольников создал историю, в которой «вечные» моральные дилеммы вписаны в актуальный контекст. История о солдате, делающем непростой выбор между необходимостью спасти жизнь человеку и долгом часового, не имеющего права покидать свой пост, проникнута христианскими мотивами, но отзывается в сознании современного зрителя совсем иными аллюзиями.

"Человек на часах"

Евгений Малышев

Второй раз подряд лауреатом «Монофеста» становится спектакль Челябинского театра современного танца: в 2021 году второй приз получила «Дюймовочка» (16+) Ольги Поны в исполнении Татьяны Крицкой, а нынче диплом третьей степени завоевал спектакль «Иррациональный» (16+) хореографа и исполнителя Дмитрия Чегодаря.

"Иррациональный"

Евгений Малышев

В конкурсе участвовало два спектакля этого театра — были показаны ещё «Одуванчики» (16+) Дениса Чернышова (танц-драматургия — Татьяна Гордеева), и, честно говоря, трудно сказать, чем подкупил жюри именно «Иррациональный». С точки зрения драматургии и режиссуры он «Одуванчикам» проигрывает: у него рыхлая, рассыпающаяся структура, неловкие ложные финалы, смысловые повторы… Но и достоинства несомненны — смелость пластического языка, эмоциональность, ловкое, осмысленное использование одежды и других предметов. В «Иррациональном» мир современного молодого человека, который вмещает столь многое — и мечты о космосе, и увлечение техникой, и неугомонные барные вечеринки со всеми вытекающими, — показан и через энергичную, порой агрессивную пластику, и через текст (в «Одуванчиках» текст тоже совмещён с современной танцевальной лексикой и даже играет роль ритмизующего начала — большая часть спектакля идёт без музыки).

Специальный приз жюри получил артист камерного театра «ТОК» (Санкт-Петербург) Николай Балобан за роль в спектакле Владимира Литвинова «Фауст» (16+) с формулировкой «За многообразие форм актёрского существования». «Фауст», рассказанный языком народного площадного театра, — это скоморошина в чистом виде. Фаустовскую тему Литвинов и Балобан возвращают к первоистокам: когда-то доктор Иоганн Фауст был персонажем простодушных немецких «народных книг», и лишь столетия спустя благодаря многочисленным литературным переосмыслениям сюжет о продаже души дьяволу оброс философскими наслоениями, которые спектакль решительно отменяет, переводя простейший сюжет на язык Петрушек и Крампусов.

Списком лауреатов интересные спектакли, показанные на «Монофесте», вовсе не исчерпываются. Почему-то у жюри не вызвал энтузиазма спектакль, показанный на открытии и задавший лейтмотивы всего фестиваля, — «Жирная Люба» (16+), совместная работа Московского еврейского театра «Шалом» и Санкт-Петербургского театрального проекта «27». Автор и исполнитель Олег Липовецкий в жанре сторителлинга, свободно общаясь с аудиторией, рассказывает о том, насколько страшная пора — детство, и какое счастье стать наконец-то взрослым. Жирная Люба — обидное прозвище главного героя истории, Олега Любашевского, который на протяжении спектакля мучительно расстаётся с детскими травмами и комплексами. Всё это подано не как актёрское представление, а как рассказ, например, попутчика в купе поезда дальнего следования, что очень подкупает зрителя. При этом режиссура, сценография, костюмы, организация пространства, актёрское существование — всё высокопрофессионально, всё по-взрослому.

Жанр сторителлинга предполагает свободу рассказа, отступления от сценария, и Липовецкий на пермском показе своего спектакля этим воспользовался: он дорассказал эпизод из прошлого своей семьи, связанный с Холокостом. Обычно он этого не делает; спектакль стал длиннее на полчаса, но многое выиграл: личная история героя оказалась вписанной в исторический контекст и зазвучала ещё более проникновенно и актуально.

«Жирная Люба» задала (или задал? — это ж прозвище мальчика!) настроение всего фестиваля. Герои спектаклей «Монофеста» искренне рассказывали о пережитых травмах и преодолевали их («Похороните меня за плинтусом», «Одуванчики»), совмещали историческое прошлое с актуальным контекстом («Человек на часах»), непосредственно и живо общались со зрителем («Фауст»).

Даже не самые удачные спектакли задевали за живое, поднимали важные темы. Так, спектакль театра «Цехъ» (Санкт-Петербург) «Когда наступит ночь» (18+), поставленный на мизантропический и нарциссический текст Нины Садур, стал не просто образцом искреннего, со слезой, актёрского проживания предложенных обстоятельств (актриса — Анна Троянова), но ещё и хроникой современного безумия, о котором тоже надо знать и помнить.

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