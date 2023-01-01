Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-номинант «Золотой маски» из Губахи снова ставит документальный спектакль В центре сюжета — судьба академика Ольги Борисовны Лепешинской Поделиться Твитнуть

Как сообщила «Новому компаньону» художественный руководитель Студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любовь Зайцева, на фестивале «Тайны горы Крестовой» театр покажет премьеру спектакля «Живое вещество академика Лепешинской» (12 +). Это будет премьера во всех смыслах слова: пьеса, написанная театральным критиком и драматургом Александром Висловым, ни разу не ставилась на сцене.

В центре сюжета — судьба академика Ольги Борисовны Лепешинской (1871 — 1963), человека поистине уникальной биографии, сумевшей прожить за свой бурный век как минимум три разнообразных жизни. Ольга Лепешинская происходила из семейства пермских промышленников Протопоповых, владевших в конце XIX столетия угольными шахтами в Губахе. В семье было три сестры, и есть версия, что именно эта семья стала прообразом чеховских Прозоровых (сходство фамилий якобы не случайно), а Ольга и в «Трёх сёстрах» осталась Ольгой.

На этом факте, а также на том, что у академика Лепешинской была полная тёзка — балерина Ольга Лепешинская, во многом строятся ирония, юмор и подтексты остроумной пьесы Вислова. Двух Лепешинских часто путали, что приводило к курьёзам в духе советского фильма «Весна», тем более что обе Ольги были лауреатками Сталинской премии.

Академик Лепешинская была идеалисткой, которая искренне верила в торжество науки и социализма. Её поездки в нищую, полную ссыльных и спецпереселенцев Губаху в 1950-е годы во многом изменили её взгляды, и тема горького отрезвления в спектакле тоже звучит.

Премьера «Живого вещества» пройдёт на территории «города-призрака» Верхняя Губаха, в дальнейшем спектакль войдёт в репертуар «Доминанты».

В прошлом году на фестивале «Тайны горы Крестовой» «Доминанта» показала спектакль-вербатим «КУБ» (12 +), который стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Показ спектакля на фестивале «Маски» был запланирован на 1 марта, начало в 20:00, на площадке театра «У Никитских ворот», однако билеты были так быстро раскуплены, что руководство фестиваля попросило театр сыграть документальный спектакль об истории Кизеловского угольного бассейна ещё раз. Дополнительный показ назначен на 18:00.

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдёт в этом году с 1 по 6 июля. Шоу «Закат на Крестовой» намечено на 1 июля. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в рамках фестиваля будут показаны спектакль «Гамлет. Сумароков» (16 +) московского театра «Человек» и премьера спектакля Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (16 +).

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