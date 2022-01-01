Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты показов спектаклей-номинантов «Золотой маски» Фестивальные просмотры стартовали в Перми Поделиться Твитнуть

спектакль Три товарища

Никита Чунтомов

На сайте фестиваля и премии «Золотая маска» появилось расписание фестивальных просмотров. Они начинаются 5 февраля, однако на самом деле фестиваль стартовал «досрочно»: 26 декабря 2022 года «масочное» жюри в Перми на фестивале «Дягилев +» оценивало De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён», 18 +) Карла Орфа в постановке режиссёра Анны Гусевой под музыкальным руководством Теодора Курентзиса. Проект претендует на Национальную театральную премию в пяти номинациях: «Опера / Спектакль», «Работа дирижёра» (Теодор Курентзис), «Работа художника в музыкальном театре» (Юлия Орлова), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Сергей Илларионов) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Иван Виноградов).

Остальные конкурсные показы пермских номинантов пойдут в форме гастролей на столичных площадках.





1 марта на сцене театра «У Никитских ворот» Молодёжный театр-студия «Доминанта» (Губаха) покажет вербатим Дмитрия Огородникова «КУБ» (12 +), посвящённый истории и людям Кизеловского угольного бассейна. «КУБ» выступает в номинации «Драма/Спектакль малой формы». Дмитрий Огородников номинировался было в режиссёрский конкурсе в драме, но была отменена вся номинация.





2 марта на новой сцене Большого театра будет показан «Евгений Онегин» (12+) Пермского театра оперы и балета, выступающий в восьми номинациях: «Опера / Спектакль», «Работа дирижёра» (Михаил Татарников), «Работа режиссёра в музыкальном театре» (Владиславс Наставшевс), «Работа художника в музыкальном театре» (Владиславс Наставшевс), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Константин Бинкин), «Женская роль в опере» (Дарья Пичугина — Татьяна), «Мужская роль в опере» (Константин Сучков — Онегин), «Мужская роль в опере» (Александр Чернов — Ленский).





«Немхат» в промежутке с 6 по 11 апреля показывает фрагменты своего Коми-пермяцкого проекта — спектакль сайт-специфик «Улетают птицы» (12 +), для которого нашли достойную площадку — оранжерею Музея-заповедника «Царицыно», и эпистолярный спектакль «К реке» (12 +) в Новом пространстве Театра наций. «К реке» и «Улетают птицы» — две части лирической документальной дилогии, участвующей в конкурсе в номинации «Эксперимент».





«Три товарища» (16 +) Театра-Театра будут показаны дважды — 11 и 12 апреля на сцене Театра им. Вахтангова. Спектакль участвует в четырёх номинациях: «Оперетта-мюзикл / Спектакль», «Работа дирижёра» (Татьяна Виноградова), «Женская роль в оперетте или мюзикле» (Эва Мильграм — Пат Холльман), «Роль второго плана в оперетте или мюзикле» (Альберт Макаров — Карл).





Церемония вручения премии пройдёт 22 апреля в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.



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