Максим Артамонов ОНФ просит разобраться с тратами на освещение мероприятий в неработающем Дворце молодёжи Объект до сих пор не принят Гостройнадзором после реконструкции Поделиться Твитнуть

Дворец Молодёжи / фото: тг-канал Алексея Дёмкина

За три года власти Перми потратили почти 7 млн руб. на рассказы о деятельности неработающего с 2020 года Дворца молодёжи, который находится на реконструкции. Так считают в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В организации также отмечают, что с начала реконструкции дворца госзакупки выигрывала одна и та же коммерческая организация.

С 2020 года объект находится на реконструкции, и работы всё ещё не закончились, однако бюджетные деньги на освещение мероприятий в закрытом Дворце уже потрачены, замечают в ОНФ.

«Эти расходы подразумевают оплату работы не штатного специалиста по связям с общественностью, а сторонней организации. Контракты заключались на период с 06.04.2020 по 30.11.2020 — на сумму 2 300 000 руб.; с 09.03.2021 по 30.11.2021 — на сумму 2 400 000 руб.; с 13.05.2022 по 30.11.2022 — на сумму 2 268 000 руб. План финансово-хозяйственной деятельности последний раз Дворец публиковал в 2017 году, поэтому проанализировать собственную прибыль учреждения сложно», — сообщили в Народном фронте.

В связи с этой ситуацией «фронтовики» обратились в Контрольно-счётную палату для проверки целевого расходования средств.

«Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу мэрии Перми.

В городской администрации рассказали, что в 2020 году здание муниципального автономного учреждения «Дворец Молодёжи» было закрыто на реконструкцию, при этом деятельность самого учреждения продолжалась.

«Все мероприятия, предусмотренные муниципальным заданием, были реализованы на другой площадке — в здании Пермского городского Дворца культуры им. Калинина. Для привлечения участников и оповещения населения о проведении мероприятий активно использовались возможности СМИ. Ещё раз подчеркнём, что все мероприятия проводились в соответствии с муниципальным заданием и были реализованы учреждением в полном объёме», — пояснили в администрации.

Напомним, аукцион на реконструкцию Дворца молодёжи городская администрация объявила в октябре 2019 года. Начальная (максимальная) цена составляла 499,9 млн руб. Эти средства были заложены в бюджете Перми. Постановлением горадминистрации финансовый объём работ установлен в сумме 616 млн руб.

В декабре прошлого года глава Перми Алексей Дёмкин отчитался, что реконструкция объекта завершена, и сейчас в здании идут пусконаладочные работы. Дёмкин рассказал, что в здании обновлены фасад и внутренние помещения, а также увеличена площадь до 10 тыс. кв. м за счёт строительства пристройки, где разместится театр «Балет Евгения Панфилова». Таким образом, у театра появится собственное помещение с отдельным входом, репетиционной базой и большим концертным залом.

В начале этого года чиновник анонсировал открытие Дворца уже в марте — до 22 февраля «Балет Евгения Панфилова» должен был въехать в новое помещение, в связи с чем прекращалась аренда площадей у ОАО «Телта» в здании по ул. Окулова, 80, но этого не произошло: Госстройнадзор отказался принимать Дворец молодёжи после реконструкции, а для «Балета Евгения Панфилова» была продлена аренда помещений у ОАО «Телта».

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