Место провала на улице Подлесной в Перми заасфальтировали Пока во временном варианте Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В ночь на 30 марта подрядная организация «Новогор-Прикамье» восстановила асфальт на проезжей части при выезде с ул. Подлесной на ш. Космонавтов в Перми. Площадь асфальтирования составила примерно 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального оператора.

Там отметили, что в связи с высоким трафиком на данном участке работы пока проведены «во временном варианте», после установления стабильно тёплой погоды асфальтовое покрытие восстановят на всю ширину дороги. Работы должны завершиться до 10 июня.

Напомним, 24 марта около 11.00 автомобиль «Газель» попал в яму на проезжей части, которая затем резко увеличилась, из-за чего автомобиль практически скрыло под землёй. Водитель получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался. Позднее «Газель» подняли из провала при помощи автокрана.

Как отметил мэр Алексей Дёмкин в своём telegram-канале, провал произошёл на коллекторе, за который отвечает «Новогор». Он поставил задачу департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией.

В понедельник, 27 марта, после завершения работ по санации коллектора ограничение движения на участке дороги было снято. Раскопка была засыпана, утрамбована, покрыта щебнем.

В "Новогоре" добавили, что работы на коллекторе 1970 года постройки будут продолжены. Следующий участок протяжённостью 115 м, который проходит под газоном, вдоль ул. Подлесной, санируют стеклокомпозитной трубой.

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