Алёна Бронникова В Перми «ГАЗель» провалилась под асфальт из-за разрушенного коллектора Мэр дал поручение департаменту ЖКЖ провести проверку Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Плохие новости Пермь

В Перми недалеко от здания печатной фабрики «Гознак» 24 марта под «ГАЗелью» обрушился асфальт. Машина угодила в скрывшую её полностью яму. Пресс-служба ГИБДД дала комментарий «Новому компаньону» по этому поводу.

«По предварительной информации, в 10.50 по ул. Подлесной со стороны ул. Гатчинской в направлении ш. Космонавтов двигался автомобиль «ГаЗель» под управлением водителя 1997 г.р., который в районе дома №120 по ш. Космонавтов в результате обрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Асфальт затрещал и обрушился под колёсами автомобиля. Водитель успел покинуть транспортное средство», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших в аварии нет, но машина получила повреждения, её достали из провала автокраном.

В компании «Новогор-Прикамье» изданию «АиФ-Прикамье» объяснили, что под дорогой находится коллектор, по предварительной причине, его верхний свод разрушился в результате коррозии. На месте происшествия выставлены ограждения, работают сотрудники коммунальной службы.

Накануне похожая ситуация произошла в районе Новых Водников. На пересечении улиц Капитанской и Волгодонской грузовой автомобиль передними колёсами попал в образовавшуюся на дороге яму.

Как отметил мэр Алексей Дёмкин в своём telegram-канале, оба провала произошли на сетях «Новогора». Он поставил задачу департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией.

«Оставлять без внимания это мы ни в коем случае не намерены. Поручил департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией, все ли запланированные ремонты проводятся своевременно и в полном объёме. Все должны понимать, что безалаберность в Перми — наказуема», — написал глава города.

«Новый компаньон» писал о ДТП, произошедшем 24 марта. В этот же день с утра произошла трагедия в Кировском районе. С крыши одного из домов по ул. Ушакова сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

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