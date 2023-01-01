Алёна Бронникова В Перми машина угодила в дорожный провал Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Капитанской и Волгодонской Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В четверг, 23 марта, в Перми в яму, образовавшуюся на перекрёстке улиц Капитанской и Волгодонской, угодил грузовик. Он застрял в дорожном провале передними колёсами. Фотографии с места происшествия появились в telegram-канале «ЧП Пермь».

В ГИБДД информацию о новом дорожном происшествии «Новому компаньону» подтвердили, позже пресс-служба даст официальный комментарий. Представители ведомства напоминают, что в связи с активным таянием снега автолюбителям необходимо быть предельно внимательными за рулём.

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