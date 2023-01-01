Алёна Бронникова В Перми у Гознака автомобиль провалился под асфальт По предварительным данным, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми на выезде с ул. Подлесной на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе автомобиль провалился под асфальт. Инцидент произошёл утром 24 марта. Машина заехала передними колёсами в большую яму на дороге, а спустя время упала в неё полностью.

В управлении ГИБДД по Пермскому краю «Новому компаньону» подтвердили информацию. Подробности уточняются. Пресс-служба ведомства даст комментарий, когда установит причины и все обстоятельства происшествия.

На участке ул. Подлесной в сторону шоссе Космонавтов образовалась автомобильная пробка. Гортранс сообщает об отставании общественного транспорта от графиков движения. Из микрорайона Парковый в направлении центра города часть рейсов перенаправлена на ул. Малкова.

Видео с места ЧП появилось в telegram-канале «ЧП Пермь», по словам подписчиков сообщества, водитель остался жив. В минздраве «Новому компаньону» подтвердили, что вызовов на данное ДТП не зарегистрировано.

Конец рабочей недели начался с происшествий. «Новый компаньон» писал о ЧП на ул. Ушакова, 20. На женщину упала глыба льда, пермячка погибла до приезда скорой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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