Алёна Бронникова В Перми закончили ремонт коллектора, из-за которого обвалилась дорога Ремонт дорожного полотна будет проведён с наступлением стабильного тепла Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми окончен аварийно-восстановительный ремонт железобетонного коллектора, находящегося на пересечении ул. Подлесной и ш. Космонавтов. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что движение на этом участке дороги восстановлено.

В ночь на понедельник подрядчик провёл санирование коллектора диаметром 1,5 м с помощью трубы из стеклокомпозита меньшего диаметра. Работы провели на участке длиной 30 м. Место провала засыпано щебнем, ремонт дорожного полотна будет проведён с наступлением стабильного тепла.

Напомним, в пятницу, 24 марта, на ул. Подлесной в асфальте образовался провал из-за разрушения свода коллектора. Ехавшая в этот момент «Газель» попала в скрывшую её полностью яму, водитель успел выпрыгнуть из салона.

В минздраве рассказали «Новому компаньону», что водитель получил незначительные травмы. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Глава Перми Алексей Дёмкин по факту ЧП поручил департаменту ЖКХ провести проверку.

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