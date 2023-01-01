Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Художник-постановщик «Летучего голландца» Вагнера в Пермском театре оперы и балета рассказала о спектакле Лариса Ломакина обратилась к пермским зрителям с напутствием Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке Константина Богомолова. Спектакль, как уже писал «Новый компаньон», создаётся совместно Пермским театром оперы и балета и театром «Новая опера» (Москва). Для нашего издания о постановке рассказывали директор «Новой оперы» Антон Гетьман и директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, а также дирижёр Филипп Чижевский.

В преддверии премьеры интервью нашему изданию дала художник-постановщик оперы Лариса Ломакина. Оно будет опубликовано в «Новом компаньоне» 4 апреля, но уже сейчас художница высказывает пожелание пермскому зрителю:

— Приходя на «Летучего голландца», старайтесь освободиться от предубеждений, просто раскрыть сознание и попытаться увидеть эту историю с нуля. Мы ничего не изменили в сюжете, просто надо освободиться от внутренних шор и читать текст, который будет в титрах, — он объясняет, что происходит.

Как ни странно, зрители одного из самых молодых жанров театра — оперы — остаются очень консервативными, они хотят видеть то, что привыкли видеть. Вся масса оперных зрителей радикально разделяется на тех людей, которые хотят видеть что-то новое, чувствовать, подключаться, как в драматическом спектакле, и на тех, кто хочет видеть старое: «Спойте мне арию Кармен так, как я привык её слушать». В этом случае, наверное, не стоит ходить на спектакли новых режиссёров; возможно, стоит ходить на концертные исполнения, где будет просто прекрасное музыкальное воспроизведение. Если ты хочешь посмотреть что-то новое, почувствовать, как старая история изменяется в переложении на время, не столь далёкое от нас, то приходите на наши спектакли.

Премьерные показы новой оперной постановки состоятся 1, 2, 4 и 5 апреля.

На нашем сайте можно посмотреть фоторепортаж о том, как проходят её репетиции.

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