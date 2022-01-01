Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета поставит «Летучего голландца» Вагнера совместно с «Новой оперой» Режиссёром станет Константин Богомолов Поделиться Твитнуть

Константин Богомолов

В феврале 2022 года Пермский театр оперы и балета представил творческие планы на сезон 2022/23. Среди опер, намеченных к постановке, был и «Летучий голландец». О первой в новейшей истории Перми постановке оперы Рихарда Вагнера театр договорился с режиссёром Константином Богомоловым, дирижёром Филиппом Чижевским и художницей Ларисой Ломакиной – командой, которая готовила в Перми «Кармен» (18+) Жоржа Бизе, ставшую одним из самых громких спектаклей российской оперной сцены последних лет.

Осенью 2022 года генеральный директор театра «Новая опера» Антон Гетьман предложил поставить спектакль совместно, как партнёрский проект. Премьера «Летучего голландца» (18+) Константина Богомолова пройдёт 1-4 апреля 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета. Московская премьера спектакля откроет сезон 2023/24 театра "Новая опера" осенью 2023 года. В дальнейшем «Летучий голландец» будет показываться попеременно на сценах обоих театров-копродюсеров, в Перми и Москве.

Для обсуждения деталей проекта Антон Гетьман побывал 14 декабря в Перми, где дал совместное с директором Пермской оперы Довлетом Анзароковым интервью «Новому компаньону». Оно будет опубликовано в ближайшие дни.

Написанный 29-летним Рихардом Вагнером всего за семь недель «Летучий голландец» (1841) стал первой оперой, заставившей говорить о Вагнере как художнике, занятом поиском новых путей развития музыкального театра. 180 лет назад на премьере в Дрездене партитура поразила слушателей мощью и неистовым, мятежным духом романтизма. Именно в «Летучем голландце» впервые получила воплощение главная идея вагнеровской оперной реформы – синтез поэзии, театра и музыки, их ключевая роль в создании новых драматических форм и всеохватной картины мироздания.

Театр «Новая опера» давно сотрудничает с Пермским краем, причём не только с Пермью, но и с Осой, где работает народный музей, посвящённый основателю «Новой оперы» Евгению Колобову. Московский театр неоднократно выступал в Перми и Осе с гастролями и шефскими концертами, участвовал в различных проектах, в том числе в «Астафьевских чтениях» и в концертных турне, организованных компанией «Лукойл» в нефтяных районах Пермского края.

Один из штатных дирижёров «Новой оперы» Дмитрий Волосников – уроженец Перми, выпускник Пермского музыкального училища. К 90-летию училища он поставил со студентами «Дидону и Энея» (6+) Пёрселла, спектакль был показан на сцене Пермского театра оперы и балета. К столетию училища в 2023 году он готовит новый проект.

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