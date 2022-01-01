Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Запасаться не валидолом, а терпением» Директор «Новой оперы» Антон Гетьман и гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков — о постановке «Летучего голландца» Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В 2023 году Пермский театр оперы и балета представит «Летучего голландца» (18+) Рихарда Вагнера в постановке режиссёра Константина Богомолова, дирижёра Филиппа Чижевского и художницы Ларисы Ломакиной — команды, которая уже поставила в Перми «Кармен» (18+) Бизе. Этот спектакль станет первой постановкой оперы Вагнера в постсоветской истории театра, а также, как выяснилось, первой копродукцией двух российских театров — вообще в истории. Об этом сообщили руководители театров-партнёров — директор «Новой оперы» (Москва) Антон Гетьман и генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, которые 14 декабря встретились в Перми, чтобы обсудить детали проекта.

— В чём заключается новизна вашей идеи?

Довлет Анзароков:

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета

Фото: пресс-служба театра «Новая опера»

— Как мы знаем, театральная копродукция — достаточно широко распространённое явление. В Европе она практикуется с 1990-х годов: это связано с возникновением Евросоюза, с международной интеграцией театров, экономик и культур; безусловно, связано и с необходимостью оптимизации финансовых процессов. Первая копродукция между российским и европейским театром состоялась в 2004 году — символично, что это была как раз постановка «Летучего голландца», она была осуществлена Большим театром и Баварской оперой, и Антон Александрович Гетьман, который работал тогда в Большом театре, был куратором и идеологом этого проекта.

Позже эта практика получила широкое распространение на российской сцене — в том числе и в Пермской опере. Но до сих пор совместные постановки осуществлялись исключительно между отечественными и зарубежными театрами — внутри России подобных проектов никогда не было, хотя их необходимость назревала уже давно. Антон Александрович часто выступал с идеей такого сотрудничества, говорил об этом во многих своих интервью. Его позиция заключается в том, что это одна из возможных форм борьбы с существующим в наше время кризисом в оперной индустрии.

О том, что Константин Богомолов и Филипп Чижевский будут выпускать у нас «Летучего голландца», мы впервые объявили еще в феврале этого года на традиционной пресс-конференции, на которой были представлены планы на сезон 2022/2023. В начале осени Антон Александрович предложил осуществить этот проект как копродукцию с «Новой оперой» — и эта идея показалась нам, во-первых, очень лестной, а во-вторых, очень своевременной и интересной по целому ряду причин. Копродукция — это вопрос в первую очередь репутационный: в этом смысле расцениваем шаг «Новой оперы» в первую очередь как признание нашей работы — идеи, которые генерирует Пермская опера, оказываются востребованы на федеральном уровне, и это очень приятно. Если же говорить чисто прагматически, то сохранять тот уровень интенсивности, на котором мы привыкли работать, выпуская по пять-шесть премьер в год, с экономической точки зрения становится все труднее и труднее, а оптимизация финансовой нагрузки на два театра существенно облегчает работу по выпуску большой оперной постановки.

Немаловажным было и желание вновь подтвердить статус Пермской оперы как театра, находящегося в постоянном поиске — в том числе и новых для России форм театрального дела: интересно сделать то, чего до тебя не делал никто. Поэтому мы с большим удовольствием будем осуществлять этот проект вместе с «Новой оперой».

Антон Гетьман:

Антон Гетьман, директор «Новой оперы» (Москва)

Андрей Чунтомов

— Обо всех плюсах этой истории Довлет Чесикович рассказал довольно подробно. Проблемы оперной индустрии имеют не региональный характер, а общий — у нас тоже есть трудности с финансовыми средствами, нам тоже необходимо разнообразить репертуар качественными постановками, нам тоже необходимо продвигаться репутационно, в том числе с помощью создания новых моделей сотрудничества.

Пермская опера — профессиональный театр с очень высокой репутацией, работать с ним для любого театра, включая московские, — большая честь. Вкладывая общие силы, общие идеи, используя наши кадры — административные и технические, мы получаем спектакль, который будет показываться и в Перми, и в Москве.

Это будет единое художественное решение — режиссура, сценография, костюмы, а также музыкальная трактовка, но при этом работать будут два разных состава — солисты, хор и оркестр в каждом театре будут свои.

— Можно ли рассматривать этот проект как продолжение истории дружбы «Новой оперы» с Пермским краем, которая сложилась ещё во времена основателя театра Евгения Колобова? Или это случайное совпадение?

Антон Гетьман:

— О «романе» «Новой оперы» с Пермью я, к своему стыду, узнал совсем недавно, гораздо позже, чем мы с Довлетом Чесиковичем начали обсуждать идею совместной постановки. Однако ничего случайного в этой истории нет. Я хорошо знаю Пермский театр оперы и балета, и, как мне кажется, я его хорошо чувствую. Мы совсем недавно начали профессионально общаться, и я могу сказать, что я чувствую театр, его парадигму, его людей; я понимаю, чего они хотят. По кадровой политике, по тем спектаклям, которые я видел, по тем планам, которые я читал, я вижу, что Пермский театр оперы и балета и люди, которые в нём работают, хотят что-то поменять, а я бесконечно уважаю людей, которые что-то хотят поменять. Я вижу и чувствую эту энергию, и она меня очень вдохновляет.

Довлет Чесикович совершенно точно сказал, что в России нет опыта копродукции с другими российскими театрами, мы создаём прецедент. Организационно и административно это непростая задача, хотя решаемая. Она потребует рефлекса цели, а у пермской команды рефлекс цели есть.

— Когда мы сможем увидеть плоды ваших совместных трудов?

Довлет Анзароков:

— Премьера «Летучего голландца» пройдёт в Перми в начале апреля. Возможно, мы запланируем еще один премьерный блок в июне, но пока об этом трудно говорить наверняка: лето будет проходить под знаком празднования 300-летия Перми — с юбилеем у нас связано огромное количество планов, плюс две премьеры, плюс возможные гастроли, и не в одном направлении… С датами следующей серии показов «Голландца» мы определимся в начале следующего года, когда будем лучше понимать свое расписание на лето. А Антон Александрович планирует у себя премьеру в начале следующего сезона, в октябре.

Антон Гетьман:

— Это будет у нас первая премьера следующего сезона. А дальше мы будем этот спектакль показывать в определённой последовательности. Декорации, костюмы, имущество спектакля будет путешествовать. Мы намерены ещё до окончания текущего сезона распределить наши усилия на горизонт всего сезона 2023-24.

— «Кармен» в постановке Богомолова — Чижевского — Ломакиной произвела сложное впечатление и вызвала неоднозначную реакцию. К чему готовиться зрителям «Летучего голландца»? Валидолом запасаться?

Довлет Анзароков:

— Я считаю, что нет повода глотать лекарства, как его не было и в случае с «Кармен». В целом реакция экспертного сообщества на спектакль была положительной. Я подчёркиваю — в целом! Были, конечно, исключения — но было бы странно, если бы такие яркие постановки воспринимались однозначно. А что касается реакции зрителей, то к страстям, кипевшим вокруг премьеры «Кармен» я отношусь философски, поскольку не видел ни одного спектакля в своей жизни, который вызывал бы у публики только положительную реакцию. Однозначно отрицательную — да, а однозначно положительную — никогда.

Мы не можем думать о том, чтобы понравиться буквально каждому — это просто невозможно. У каждого из спектаклей Пермской оперы есть среди нашей уважаемой публики как поклонники, так и противники. Мы всё читаем, всё слышим, стараемся анализировать и делать выводы. Но у театра есть определённая творческая стратегия, и поскольку мы реализуем ее уже не первый год, я могу сделать аккуратный вывод, что она по большей части работает.

Я часто вспоминаю слова Валерия Фокина, художественного руководителя Александринского театра, где я проработал семь лет. Я многому у него научился. Театр, любит повторять Фокин, существует не для радости — это не сладкая конфета, он должен вызывать разные реакции, споры, должен будоражить людей. Мне очень близка эта мысль. Именно такую роль сыграла «Кармен» — и этим трактовка Богомолова мне очень нравится. Это спектакль, который не боится острых вещей, он неожиданный, циничный, очень изобретательный, и никого не оставляет равнодушным.

Я очень ценю Пермский край за возможность заниматься тем, что называется настоящим искусством. Так что в предвкушении премьеры запасаться надо не валидолом, а терпением.

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